El balance del Sella cierra con 85 incidentes: ninguno grave y la mayoría relacionados con asistencias sanitarias

La fiesta del Sella se centró precisamente en eso, en la fiesta y los incidentes propios de estos eventos multitudinarios estuvieron en un segundo plano a tenor de los datos ofrecidos por el SEPA. Y es que durante la activación del Plan de Seguridad del 87º Descenso Internacional del Sella, que coordinó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), entre el 8 y el 10 de agosto, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP SELLA) se atendió un total de 249 llamadas. En concreto se contabilizaron 85 emergencias, 66 en el concejo de Ribadesella y 19 en Parres.

La mayoría de estos incidentes fueron de carácter sanitario, registrándose un total de 61 emergencias, 12 en Parres y 49 en Ribadesella.

El perfil de los incidentes registrados muestra que no se han registrado incidencias de gravedad, destacando la celebración de la fiesta. A esto se suma el importante trabajo desarrollado por los efectivos de emergencias y protección ciudadana que, durante estos días, han trabajado de forma coordinada desde el CECOP SELLA. Aquí se han integrado bajo un mando único, independientemente del organismo al que pertenecían todos los grupos de acción, intervención, seguridad, logística y apoyo.