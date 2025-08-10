La cumbre europea del videojuego que acogerá este pueblo de Asturias: empresas que suman más de 200.000 millones de dólares

La quinta edición de la Games Executive Summit Europe (GESE), un foro privado que reúne a medio centenar de agentes claves en el sector de la industria del entretenimiento digital europeo, se celebrará en Asturias después del verano y planea establecer aquí su sede fija.

El Palacio de Luces, en Colunga, será entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre el escenario de esta reunión de líderes europeos del sector de los videojuegos y las industrias creativas, con ejecutivos, creadores e inversores. Se trata de una cita que busca diseñar estrategias comunes y tejer alianzas para fortalecer el brazo europeo de esta industria y que está impulsada por el asturiano Iván Fernández Lobo, creador del GameLab, otra cita de referencia en el sector, e introductor, en Málaga, de la prestigiosa cita San Diego Comic-Con.

El quinto capítulo del GESE en Asturias, tras anteriores reuniones en Tenerife, Nerja y Londres, congregará a representantes de 17 países y de compañías que, en conjunto, suman más de 200.000 millones de dólares de facturación anual. Lejos de ser un evento comercial, explican los organizadores, las sesiones de trabajo y de intercambio de ideas se centra en generar influencia económica, cultural y social, a través de discusiones estratégicas que pueden marcar el rumbo del sector en el continente.

Las sesiones del GESE se desarrollarán en un formato cerrado y de alta confidencialidad, diseñado para que los participantes puedan debatir con total libertad sobre los grandes retos y oportunidades a los que se enfrenta la industria en Europa: desde la innovación tecnológica y la propiedad intelectual, hasta el papel del entretenimiento en la cohesión social y el desarrollo cultural.

Las discusiones y conclusiones que se toman en las citas de GESE son seguidas muy de cerca por las principales empresas del sector y por instituciones públicas europeas, interesadas en sus propuestas. "El GESE", indica la organización, "permite alinear visiones, generar colaboraciones entre países y sectores, y anticipar tendencias que pueden transformar no solo las industrias creativas, sino también la educación, la innovación o la proyección internacional de Europa".

Aunque el GESE es itinerante, la idoneidad de Asturias para crear un espacio seguro, inspirador y alejado del ruido mediático y corporativo podría abrir la puerta a que la región se convierta en su sede definitiva.