La cumbre europea del videojuego que acogerá este pueblo de Asturias: empresas que suman más de 200.000 millones de dólares
Colunga espera a cincuenta figuras clave del entretenimiento digital en un foro privado impulsado por el asturiano Iván Fernández Lobo
La quinta edición de la Games Executive Summit Europe (GESE), un foro privado que reúne a medio centenar de agentes claves en el sector de la industria del entretenimiento digital europeo, se celebrará en Asturias después del verano y planea establecer aquí su sede fija.
El Palacio de Luces, en Colunga, será entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre el escenario de esta reunión de líderes europeos del sector de los videojuegos y las industrias creativas, con ejecutivos, creadores e inversores. Se trata de una cita que busca diseñar estrategias comunes y tejer alianzas para fortalecer el brazo europeo de esta industria y que está impulsada por el asturiano Iván Fernández Lobo, creador del GameLab, otra cita de referencia en el sector, e introductor, en Málaga, de la prestigiosa cita San Diego Comic-Con.
El quinto capítulo del GESE en Asturias, tras anteriores reuniones en Tenerife, Nerja y Londres, congregará a representantes de 17 países y de compañías que, en conjunto, suman más de 200.000 millones de dólares de facturación anual. Lejos de ser un evento comercial, explican los organizadores, las sesiones de trabajo y de intercambio de ideas se centra en generar influencia económica, cultural y social, a través de discusiones estratégicas que pueden marcar el rumbo del sector en el continente.
Las sesiones del GESE se desarrollarán en un formato cerrado y de alta confidencialidad, diseñado para que los participantes puedan debatir con total libertad sobre los grandes retos y oportunidades a los que se enfrenta la industria en Europa: desde la innovación tecnológica y la propiedad intelectual, hasta el papel del entretenimiento en la cohesión social y el desarrollo cultural.
Las discusiones y conclusiones que se toman en las citas de GESE son seguidas muy de cerca por las principales empresas del sector y por instituciones públicas europeas, interesadas en sus propuestas. "El GESE", indica la organización, "permite alinear visiones, generar colaboraciones entre países y sectores, y anticipar tendencias que pueden transformar no solo las industrias creativas, sino también la educación, la innovación o la proyección internacional de Europa".
Aunque el GESE es itinerante, la idoneidad de Asturias para crear un espacio seguro, inspirador y alejado del ruido mediático y corporativo podría abrir la puerta a que la región se convierta en su sede definitiva.
