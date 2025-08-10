El "otro" descenso del Sella: el reto de bajar en canoa para limpiar el cauce
El proyecto "Rumba Sella" plantea la retirada de basura del río oriental
"Por fin, tuvimos con nosotros a los dos primeros valientes que se animaron a subirse en la Rumbasella y participar en el proyecto Ríos Limpios. Aunque este año nos ha costado arrancar, estos dos campeones han conseguido retirar del Sella nada más y nada menos que 77 kilos basuraleza", destacaron desde la empresa Rumbo Norte Asturias, con sede en la villa de Arriondas (Parres), y que, entre otras actividades, apuesta con firmeza por la retirada de residuos y basuras de la cuenca del Sella a través del proyecto 'Rumba Sella'.
El proyecto 'Rumba Sella' se puso en marcha hace más de un lustro por la citada firma que ofrece el Descenso del Sella en canoa, pues, se trata de una iniciativa medioambiental consistente en fletar una canoa turística todos los días de la temporada para que sus tripulantes bajen el río recogiendo basura. La iniciativa de Rumbo Norte Asturias, ha venido teniendo bastante aceptación en las temporadas estivales en las que ha estado operativa y sirve para concienciar a la gente de la necesidad de no dejar nada en el río.
