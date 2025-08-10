Domingo a rebosar en Cangas de Onís: así estaba la "plaza" canguesa
El día después del Sella propició que muchos turistas y visitantes se acercaran a conocer la tradicional "plaza", el mercado semanal, de Cangas de Onís. La cita dominical contó con una enorme afluencia de gente durante toda la jornada, pese al bochorno que se vivió en la capital canguesa.
La mayoría de los asistentes aprovecharon para adquirir quesos del área de influencia de los Picos de Europa, embutidos artesanos, productos de la huerta, etc... Ya es habitual que el domingo después del popular Descenso, Cangas celebre uno de sus mercados más fuertes del año en lo que afluencia de gente se refiere.
