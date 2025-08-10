Esta irlandesa se llama Riba y nació en el Sella: la hija de palista que volvió a Ribadesella con Les Piragües

La de Riba podría ser una historia más. La de una mujer extranjera que por cualquier motivo es aficionada a las piraguas y va a Ribadesella cada año como si un acto de peregrinación se tratara. Sin embargo, su vida está inevitablemente atada a Ribadesella desde el 8 de agosto de 1993. Ese día se celebró la 57ª edición del Descenso Internacional del Sella, donde Antonio Soto y José Ramón Álvarez resultaron ganadores. Lo que seguramente no supieran, ni sepan hoy en día, es que la suya no fue la gran victoria de la jornada.

En las aguas del Sella compitió hace 32 años Patrick Ferry, un piragüista irlandés. Mientras, su mujer Kathleen, embarazada y a pocos días de dar a luz, esperaba impaciente en Ribadesella para ver remar a su marido. Los caprichos del destino hicieron el resto. Para conocer los detalles de su particular historia, Riba atiende en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA. "Mi padre remó de joven durante muchos años, en especial en el Descenso de Liffey, en Dublin", explica. "Ese día de 1993, mi padre estaba compitiendo y durante el descenso, mi madre se puso de parto. Ella esperó a que acabara la prueba y luego fueron juntos al hospital", cuenta emocionada. Fruto de esta casualidad, Patrick y Kathleen lo tuvieron claro y, como homenaje, llamaron a su hija Riba. "¡Pero no tengo la doble nacionalidad! ¡Solo la irlandesa!", explica sonriente.

Riba, junto a su madre, Kathleen. / LNE

Por si la historia tenía pocos giros, Riba está ahora embarazada de ocho meses y ya sabe cómo va a llamar su hijo. Como todo en este relato, tiene una explicación. "Se va a llamar Joey, como mi marido, quien compitió ayer", desvela. Su esposo no fue el único ser querido de Riba en las aguas del Sella, pues su padre Patrick, 25 años después, volvió a remar tras 25 años sin estar en el Sella. Evidentemente, ni ella ni su madre quisieron perderse el evento. Kathleen acompañó a su marido en la salida en Arriondas; Riba aguardó impaciente en Ribadesella, en la que era su tercera visita en el oriente asturiano. Allí pudo conocer a Wayne Eustace, Anne Marie Blount y Marion Blount, un grupo de irlandeses, casualmente del mismo condado que ella, que también estaban presentes porque el padre de Marion, como el de Riba, remaba. "Mi padre compitió por primera vez en 1985. Ahora tiene 73 años y vuelve a hacer el Descenso este año. También hacen la prueba tres de mis cuñados", explicaba Marion.

En apenas unos días, Riba y Joey tendrán en brazos a su primer hijo. A diferencia de lo que ocurrió hace 32 años, la irlandesa no dio a luz durante la prueba. Sin embargo, los futuros padres, llegado el momento, le explicarán al pequeño Joey que sus vidas están, fruto de una casualidad, ligadas a Ribadesella y su Descenso.