"Limpieza, trato y calidad": los tres ingredientes con los que Aida Rosales ha tenido éxito en la hostelería

Si tienes estas tres cosas, triunfas en la hostelería: "limpieza, trato personal y calidad del producto". Es una frase que ha marcado la vida personal y profesional de Aida Rosales Cambiella quien, a sus 82 años, no recuerda si fue su madre quien se la dijo, pero sí que fue hace seis décadas, antes de iniciar su camino junto a su marido Eutimio Busta en un negocio que se ha convertido en un restaurante de referencia en Asturias: Casa Eutimio, en Lastres.

Nacida en Breceña, Villaviciosa, Aida creció en una familia humilde y numerosa, con 10 hermanos, en una casa de campo. Allí, la vida rural marcó su infancia, una vida que, tras la guerra, no fue fácil pero tampoco faltó lo esencial: "Hambre no pasamos, pero gana de un plátano o una onza de chocolate, sí. Los jóvenes de ahora no saben la suerte que tienen", cuenta.

Fue a la escuela desde los 6 ahasta los 12 y desde pequeña ayudaba en casa y, entre algunas de sus tareas, recuerda ir a buscar agua a la fuente de manantial en el monte, porque "antes" uno se convertía en adulto a temprana edad: "Caminábamos unos 40 minutos en madreñas y zapatillas por caleyas y charcos, porque entonces no había pista, sino parrizales con piedras. Dábamos brincos como las cabras del monte", recuerda con una mezcla de cariño y nostalgia.

Traslado a Llanes

En el inicio de su adolescencia, se trasladó un año a Santa Eulalia de Carranzo, en Llanes, donde vivió con su hermano y ayudaba en las tareas del hogar. A los 14 ingresó como alumna en el Bibio, en la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales, donde se formó durante dos años: "Fue una experiencia muy buena, aprendí mucho. Teníamos limpieza de habitaciones, cocina, y una hora de clase y otra de estudio. Entonces, por aquel ambiente, yo tenía vocación de misionera. Era y sigo siendo muy practicante", dice.

A Eutimio lo conoció a los 20 años, empezaron escribiéndose cartas y acabaron siendo pareja. Año y medio después se casaron y comenzaron una aventura empresarial en Lastres con apenas recursos: "Una tía suya nos habló de un negocio que iba a quedar sin dueño. El 19 de marzo vinimos a verlo y nos dijeron que si nos interesaba, debíamos cogerlo para el 1 de abril. No teníamos casi dinero, pero nos lanzamos", relata. La compra del local vino acompañado el mismo año por el inicio de su matrimonio que cumple ya 60 años.

Primero fue Miramar

El restaurante, antes de Casa Eutimio se llamó Miramar y, mientras su marido atendía la plancha, la cafetera y la barra, Aida se puso el delantal y se encargó de la cocina. Aunque ya tenía algo de experiencia por la casa de ejercicios, fue su madre quien le enseñó los fundamentos de la cocina tradicional: fabada, cocido de garbanzos, croquetas, arroz con leche... "Una receta que ya entonces hacía mi abuela y que a día de hoy sigue en la carta y la hace la cuarta generación", cuenta con orgullo.

El trabajo fue duro y constante, con días en los que se acostaban a las cuatro de la mañana, 125 comidas diarias y hasta diez años sin cerrar: "No teníamos horario ni descanso. Hubo una ocasión en la que estuve tres días y tres noches sin acostarme porque teníamos no sé cuántas bodas que atender", recuerda.

Tuvo siete hijos, Maite, Marta, Aida María, Ana Belén, Rafa, Fátima y María, que se criaron entre fogones y que desde muy jóvenes ayudaban en el restaurante. Tres de ellos continuaron en el negocio familiar que, cambió de ubicación y que hoy incluye también un hotel y una línea de conservas.

Cocina tradicional

La cocina tradicional siempre ha sido su sello, siendo Aida una de las grandes defensoras de ese legado dentro del Club de las Guisanderas de Asturias, colectivo que nació en 1997. La junta directiva de la Asociación de Hostelería, de la que formaba parte Eutimio, vio en estas mujeres sin formación académica en hostelería una fuerza incansable para mantener vivas las recetas de siempre: "Nos dejaron un local para juntarnos una vez al mes, merendar y organizar eventos de cocina", explica. Hoy son más de 40 guisanderas las que siguen luchando por la tradición gastronómica asturiana.

"A mí me gustaba hacer de todo: guisos, pollo, rollos de carne asada, sopa de gallina, huevos a la riojana... De pescado no sabía nada, porque cuando era niña se comía una vez al año. Pero con el tiempo Eutimio empezó a pescar y teníamos de todo", apunta.

Aida sigue siendo una mujer activa, aunque ya está jubilada, colabora en el negocio, camina, va a misa y cocina para sus nietos: "Les preparo unos escalopes que les encantan", confiesa. Además, continúa como guisandera en la asociación en la que también está su hija María.

Tras una vida de experiencia dedicada a la cocina y a su familia, mantiene siempre presente la filosofía de "limpieza, trato y calidad", aunque ahora incluso añade "humildad", un valor que heredó de sus antepasados e inculcó a sus descendientes porque, para ella, es esencial tanto en lo personal como en lo profesional.