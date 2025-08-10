Nuevos ataques del lobo en Cangas de Onís: "Están a la entrada de los pueblos"

"Una situación insostenible". Así resumen los ganaderos de Cangas de Onís la oleada de ataques de lobo que sufre la zona. El último ocurrió en la noche del viernes, en plena celebración de las fiestas de las Piraguas y con la comarca llena de visitantes. En Beceña, el ganadero Andrés Sánchez se encontró al amanecer con un escenario desolador: varias de sus ovejas muertas y otras gravemente heridas. "Por lo menos mató ocho y otras tantas están muertas en vida, mordidas y abrasadas", lamenta.

Visiblemente afectado, Sánchez asegura que no es la primera vez que vive algo así: "Me tuve que deshacer de las cabras hace menos de un año por culpa del maldito lobo. Tenía unas treinta cabras con un perro mastín, pero eso no le frenó". Según explica, el animal que responsable es una loba recién parida que "campa a sus anchas" por Peña Verde y que está causando estragos en distintas localidades del concejo: "Está matando en distintos pueblos, hace dos días en Llenín. Saben de sobra dónde está, cómo es y los lobos que trae con ella, pero no la quitan de ahí. No hacen nada".

Efectos del ataque de un lobo / R. J. Q.

Además, denuncia que estos ataques se estén produciendo en zonas donde tradicionalmente no había presencia del cánido: "Esto no es zona lobera, no puede estar aaquí en la propia entrada del pueblo".

En cuanto a la respuesta tras el último ataque, Andrés Sánchez señala su frustración por la falta de ayuda inmediata. Explica que llamó a la guardería a las dos de la mañana, pero le informaron que estaban ocupados con las fiestas de las Piraguas y no podían acudir. “Así que me tocó esperar toda la mañana mientras los buitres se encargaban de los restos de mis ovejas”, relata con amargura.

La creciente presencia del lobo en áreas cada vez más próximas a los núcleos rurales genera una gran inquietud entre los vecinos y ganaderos, quienes ven amenazados sus medios de vida y su futuro. Esta situación está provocando que muchos, como Andrés, reconsideren su continuidad.

El hartazgo es generalizado en un sector ganadero que pierde efectivos año tras año. Entre ellos crece la sensación de que no se tomarán medidas reales hasta que el problema alcance a una persona, cuando, temen, ya será demasiado tarde para evitar una desgracia.