Pimiango celebra el paso de Carlos V por el concejo: así fue la espectacular recreación de esta cita histórica

Un año más Pimiango, en el concejo de Ribadedeva, celebró su tradicional recreación del paso de Carlos V por la localidad. Ensemble Principado abrió la comitiva real con música, dando paso al desfile de recibimiento y acompañamiento del monarca y de doña Leonor. Corte, clero y pueblo se unieron en la bienvenida, que tuvo su momento más solemne en el Palacio, donde sus altezas fueron recibidas con unas palabras de honor.

El recorrido incluyó tres paradas en las que vecinos y nobles ofrecieron a los príncipes productos de la tierra y danzas de época, en un ambiente que trasladó a Pimiango cinco siglos atrás. A lo largo del itinerario, escenas antiguas teatralizadas dieron vida a episodios y personajes del pasado, hasta llegar a la plaza Ángel Noriega, donde concluyó este emblemático acto ya consolidado como una cita imprescindible del verano ribadedense.

Novedad

Como novedad este año, al mediodía el Club de Tiro con Arco Aguilarco, de Aguilar de Campoo, ofreció una exhibición y escuela de arquería para niños y adultos. La programación incluyó también misa en honor al futuro emperador, talleres infantiles, de danzas y un recital de rapsodas, además de una comida popular a base de parrilla que reunió a decenas de locales y visitantes.

El broche de oro lo puso, ya al anochecer, una cena en honor a Carlos V, doña Leonor y su séquito, compuesta por empanada de bonito, un guiso renacentista de carne y arroz con leche. La velada estuvo amenizada con música en directo.