Los rescates de montaña en Asturias no paran en verano: tres evacuadas en Cangas de Onís y Cabrales

Efectivos del grupo de rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), rescataron este domingo a tres personas en dos intervenciones realizadas en Cangas de Onís y Cabrales.

El primer aviso llegó a las 10:22 horas desde Cangas de Onís, un varón y una mujer se habían perdido mientras realizaban la ruta que une Vegarredonda con Fuente Prieta. Los equipos de rescate lograron localizar a los afectados, que se encontraban en buen estado de salud, en la zona de Fuente Prieta y Collado Les Merines. Tras ser encontrados, fueron trasladados de regreso a su vehículo estacionado en Pandecarmen. La operación finalizó sin incidentes a las 11:47 horas.

Otra alerta en Cabrales

Por la tarde, a las 13:00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió otro aviso alertando sobre una mujer que había sufrido una lesión en un tobillo mientras descendía la canal de Amuesa, en Cabrales. Rápidamente, el equipo de rescate se movilizó con el helicóptero medicalizado para atenderla. La afectada, que formaba parte de un grupo que descendía de Cabrones hacia Bulnes, recibió la atención médica en el lugar, donde le inmovilizaron el tobillo. Posteriormente, fue izada en la aeronave mediante una operación de grúa y evacuada al Hospital de Arriondas para su valoración y tratamiento. La intervención concluyó a las 15:42 horas.

En ambas ocasiones, la sala del 112 del SEPA coordinó las comunicaciones con la Guardia Civil, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y los centros de emergencia de Castilla y León y Cantabria.