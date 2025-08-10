La sorprendente estampa de Barro (Llanes): un coche aparece totalmente volcado en un parking junto a la playa

Se desconocen los detalles de un llamativo suceso que está dando mucho que hablar en la zona

Coche volcado en Barro, Llanes

Coche volcado en Barro, Llanes / J. Quince

J.Quince

Barro (Llanes)

Junto a la playa de Barro, en Llanes, una imagen inesperada ha captado la atención de vecinos y visitantes. Un coche azul de la marca Mazda yacía este domingo completamente volcado en una zanja dentro del praking privado del hotel Kaype.

El vehículo estaba boca abajo, con las cuatro ruedas hacia arriba, mientras una de las puertas traseras permanecía abierta. Aunque todavía no se conocen detalles sobre las causas del vuelco ni si hubo heridos de gravedad, la escena ha generado sorpresa en la zona y muchos fueron los curiosos que se acercaron en la jornada de ayer para contemplar la curiosa estampa.

