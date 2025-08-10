Víctor González gana el XXI Memorial José, Pablo y Luis Villar de bolo palma en Suarías
En la cita, organizada por la asociación El Cantu La Jorma, se repartieron 4.100 euros en premios
J.Quince
Suarías (Peñamellera Baja)
Suarías, en Panes (Peñamellera Baja) acogió este domingo el XXI Memorial José, Pablo y Luis Villar, un torneo de bolo palma organizado por la asociación El Cantu la Jorma que reunió a los mejores jugadores de la zona.
Los tres primeros puestos fueron para Víctor González, que se proclamó campeón, seguido de Rubén Haya y Carlos García, que completaron el podio tras una dura competición en la que se repartieron un total de 4.100 euros en premios.
Detrás quedaron Óscar González, Manuel Domínguez, Pedro Gutiérrez, Jesús Salmón, José Manuel Lavid y Rodrigo Núñez.
