Cangas de Onís inicia la recuperación de la pista de concentración parcelaria de Següencu
La recuperación de la vía, que llevaba más de veinte años inutilizada, costará 35.000 euros
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside el popular José Manuel González Castro, acaba de iniciar las obras de recuperación y mejora de la pista de concentración parcelaria de Següencu, en Pellicidi, una vía que llevaba más de dos décadas inutilizada tras venirse abajo y cuyo trazado provisional atravesaba una finca particular.
El proyecto, con un presupuesto de 35.000 euros, contempla la construcción de tres escolleras, la instalación de drenajes y el acondicionamiento integral del camino para restituir su funcionalidad y garantizar el acceso a las fincas y viviendas de la zona. Este avance ha sido posible tras un largo proceso administrativo que ha incluido requerimientos, juicios, sentencias, resoluciones y expedientes técnicos que durante años obstaculizaron la solución al problema.
"Vinimos a solucionar problemas, no a crearlos. Nos gusta trabajar para que la gente pueda vivir mejor. Ese es nuestro cometido, ninguno otro", aseveró el regidor cangués, González Castro. Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las zonas rurales, el mantenimiento de las infraestructuras agrarias y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas del concejo de Cangas de Onís.
