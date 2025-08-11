Hoguera, ramos y procesión para los "santucos" de Porrúa: "Es la fecha en la que sabemos que nos vamos a encontrar"

La de ayer fue una jornada especial en Porrúa, donde vecinos, amigos y familiares se reunieron para celebrar el día grande de las fiestas en honor a San Justo y San Pastor, los "santucos", dos niños mártires de la Hispania romana que, según cuenta la historia, fueron ejecutados en Alcalá de Henares en el año 304 por negarse a renunciar a su fe.

Más allá de la leyenda, la fiesta tiene para los porruanos un significado que trasciende lo religioso. Es un vínculo con su historia, un recuerdo vivo de generaciones que ya no están y una excusa perfecta para volver al pueblo, aunque sea solo un fin de semana: "Es la fecha en la que sabemos que nos vamos a encontrar", contaba ayer Ana Fernández.

San Justo y San Pastor en Porrúa / J. Quince/Juan Carlos Rodríguez

El ambiente festivo arrancó ya el sábado, víspera de la celebración, cuando los romeros salieron en busca de la hoguera que más tarde plantaron en el Prau Llacín, cumpliendo con otra de las costumbres más queridas por el pueblo. El proceso para cortar y alzar este gran eucalipto de alrededor de 40 metros de alto no es ninguna tontería ya que requiere de muchas manos expertas, como ingenieros y carpinteros, además de la pasión y el empeño que le ponen los porruanos para mantener vivo el ritual: "La unión hace la fuerza", señaló Pedro García. La finca situada junto al Museo del Oriente de Asturias se convirtió en el punto de encuentro de decenas de personas durante la plantación.

Ayer domingo, los actos centrales comenzaron pasado al mediodía con la salida de los ramos que recorrieron las calles de Porrúa. Bien cargadas de hortensias de todos los colores y adornadas con cintas y roscos de pan, las cuatro ofrendas florales avanzaron al son de la gaita y el tambor. Tras ellas, tres largas hileras de aldeanas elevaban sus cánticos en honor a los "santucos".

Anécdotas

En el trayecto hubo anécdotas que arrancaron sonrisas, como la aparición inesperada de un pequeño perro que se coló en medio del cortejo, la caída de uno de los panes, o un autobús que tuvo que esperar pacientemente a que terminara el paso: "Se hizo esperar este año pero mereció la pena. Es una estampa muy bonita", destacó María Suárez.

A su llegada a la plaza central de la localidad, tuvo lugar el ofrecimiento y bendición de los ramos. Parte de la comitiva entró a la iglesia parroquial y volvió a salir, esta vez con San Justo y San Pastor a hombros. Las imágenes engalanadas con claveles rojos, se sumaron a la procesión que volvió a recorrer el pueblo, esta vez, en sentido contrario, y ante la mirada de numerosos vecinos.

Tras la procesión y la misa solemne en honor a los santos, la tradición dio paso al folclore con la interpretación de los bailes tradicionales. Por la tarde, las celebraciones continuaron con una nueva sesión de baile, colchonetas para los más pequeños y "foodtrucks" para reponer fuerzas. La música volvió a tomar el protagonismo al caer la noche con la actuación del grupo De Sur a Norte, a los que siguió la gran verbena con la orquesta "Waykas"y la disco-móvil "Puzzle", que hicieron bailar a los asistentes hasta bien entrada la madrugada.

Porrúa despidió un año más las fiestas de San Justo y San Pastor con un ambiente de satisfacción y alegría de compartir uno de sus días más importantes entre vecinos y visitantes . Tras un intenso fin de semana de celebraciones, la localidad ya tiene la vista puesta en el próximo año.