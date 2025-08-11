La increíble cantidad de basura que Ribadesella ha retirado tras la fiesta de las Piraguas (y eso que es menos que en 2024)

El dispositivo especial de limpieza activado por el Ayuntamiento de Ribadesella con motivo de la celebración de la fiesta de las Piraguas ha recogido esta última semana 184 toneladas de basura. Los equipos de limpieza desplegaron los medios técnicos y operarios de madrugada, durante el fin de semana, para devolver cuanto antes el aspecto habitual a la capital riosellana, despejando las zonas afectadas en tiempo récord.

Los datos responden a la semana previa al Descenso Internacional del Sella y a las jornadas de mayor afluencia de público, concentradas en torno al día grande, celebrado el pasado sábado 9 de agosto. El servicio de limpieza continúa trabajando para restablecer por completo la normalidad en la villa riosellana.

Hasta la fecha se han retirado tres toneladas menos de basura que el pasado año, cuando se alcanzaron las 187 toneladas.