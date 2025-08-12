Colunga vibra en agosto con música, teatro y arte: Estas son las propuestas culturales del mes.

Colunga vive un agosto lleno de propuestas culturales que recorren música, teatro, exposiciones y poesía, con actividades para todas las edades y gustos. El Ayuntamiento, a través de su Área de Cultura, ha preparado un amplio programa que se desarrolla en diferentes localidades del concejo, desde Lastres hasta La Isla y Carrandi, pasando por el centro cultural de la villa.

Música en Lastres y Colunga

El ciclo cultural comienza este martes 12 de agosto a las 19:00 horas en el Centro Municipal "El Piqueru" de Lastres con un recital del prestigioso guitarrista Armando Orbón. Bajo el título "Una guitarra, dos mundos", Orbón ofrecerá un repertorio que incluirá piezas del renacimiento y barroco español, así como composiciones de figuras emblemáticas de los siglos XIX y XX como Manuel Falla, Enrique Granados, Isaac Albéñiz, Francisco Tárrega, Astor Piazzolla y Antonio Lauro.

El jueves 14 de agosto a las 20:00 horas, el Parque "Hernán Pérez-Cubillas" de Colunga acogerá el último concierto del ciclo de verano "Musicalle", que comenzó el 16 de julio. La cantante y violinista Mónica Acevedo, acompañada del contrabajista Arturo Valero y los guitarristas Diego Parada y David Regueiro, interpretarán un repertorio de jazz manouche, swing y chançon francesa, revistando clásicos de Édith Piaf y los grandes del género como Django Reinhardt y Stéphane Grappelli.

Teatro y circo en La Isla y Carrandi

La oferta cultural continúa con la tercera ronda "RUlando en clave cultuRAL", que lleva teatro y circo a varias localidades del concejo. El viernes 15 a las 19:00 horas en La Isla, junto al centro social "La Escuelina", la Compañía Hipnótica presentará "Las embotelladoras de sueños", un espectáculo participativo de circo-teatro con música en directo. Este montaje invita a reflexionar sobre los sueños más profundos, rescatando la figura histórica de María La Balteira, trovadora y espía del siglo XIII, en una propuesta intergeneracional que combina magia, humor y música.

El ciclo se cerrará en Carrandi el sábado 16 a las 19:30 horas con la obra de teatro “Alcordances”, a cargo de la Compañía VA. VERDE y AZUL, que rinde homenaje a las mujeres luchadoras del pasado, amas de casa, agricultoras, ganaderas y artesanas cuyo legado aún resuena en la cultura tradicional asturiana. Esta función forma parte también de los XXX Alcuentros cola Cultura Tradicional d’Asturies.

Exposiciones en la Casa Municipal de Cultura

Del 12 de agosto al 3 de septiembre, la segunda planta de la Casa Municipal de Cultura de Colunga acoge la muestra pictórica “La abstracción en el paisaje cercano” del artista autodidacta Arturo Cruzado Medrano. Su obra, centrada en la abstracción, explora formas, líneas y colores para expresar libertad y diversión. La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas.

Además, hasta el 8 de septiembre, la sala de exposiciones acoge la muestra “Sidra”, una propuesta interdisciplinar que fusiona poesía y artes plásticas en un homenaje cultural a esta bebida emblemática de Asturias. Producida por Ediciones Patanegra y con el apoyo de la Consejería de Cultura del Principado, la exposición reúne a destacados poetas y artistas plásticos asturianos, ofreciendo también un taller didáctico de grabado durante los días 6, 7 y 8 de septiembre.