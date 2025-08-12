Dejadez y abandono de la "senda de Cascos", entre Arriondas y Cangas de Onís

La conocida como "senda de Cascos", que discurre paralela a la carretera N-625, dependiente del Ministerio de Fomento, entre la zona de Prestín (Parres) y El Portazgu (Cangas de Onís), continúa en el más absoluto abandono. Los usuarios señalan la situación de “deplorable” porque, además, hay tramos cubiertos por la maleza.

"No se a quien corresponde el mantenimientu, pero menuda vergüenza, llena de matu, bardos, hortigues...", apuntaron a LA NUEVA ESPAÑA algunos andarines. Además, a ello se añade el estado que presenta, igualmente de falta de mantenimiento, la glorieta de Vega los Caseros, en término municipal de Parres, en el mismo trazado de la N-625.