Julián Valera, fisio de la selección española, dando ejemplo en el Sella

El cangués Julián Valera Asprón, fisioterapeuta de la selección nacional española de piraguismo, no faltó a su habitual cita en el Descenso Internacional del Sella, luciendo la licra del Club Piragüimo Sirio-La Llongar, formando barco de equipo con el abogado Alejandro Vega Suárez, finalizando la prueba en el puesto 109 de la clasificación general (54º en su respectiva categoría senior K-2).

Instantes previos a la salida, Valera -que también tiene consulta en la villa de Ribadesella- saludó y conversó unos instantes con el olímpico Carlos Arévalo, integrante del K-4 500 metros que ultima su puesta a punto para al Mundial de sprint, a disputar en Milán (Italia).