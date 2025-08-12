Marta Alonso Guijarro: "Diez años después aquí seguimos, yo no estoy condenada en nada y el Ayuntamiento sigue adelante"

Marta Alonso Guijarro (Madrid, 1983), es alcaldesa de Ponga desde 2015. Desde entonces, la socialista ha revalidado su mandato en tres ocasiones.Tras una década al frente de uno de los municipios más despoblados del Oriente asturiano, la regidora hace balance de una gestión marcada por la defensa del mundo rural, los avances en servicios públicos y los retos pendientes en materia de población, conectividad y desarrollo económico. También ha afrontado y superado varios procesos judiciales que, señala, no han mermado su compromiso con el concejo, ni su voluntad de seguir trabajando por el futuro del mismo.

Después de diez años como alcaldesa, ¿qué balance hace de este tiempo y cuáles son los principales retos que quedan por delante?

Ha sido muy dificultoso. Aún hoy ponemos mucho esfuerzo para sacar el Ayuntamiento adelante porque la deuda sigue estando presente y va a estar durante muchos años. A su vez seguimos tratando de dar servicios de calidad y, con los pocos recursos que hay, poder gestionar las necesidades del municipio.

¿En qué punto se encuentra esa deuda?

La deuda sigue siendo de los pagos a proveedores del año 2012. Hay que pagarla y todos los años hay que amortizar de ello. Ese dinero que podría ser destinado a pagar facturas u otro tipo de inversiones va para la deuda. Aun así este año sacamos el presupuesto mayor de la historia, 1,6 millones, y lo hicimos con mucha alegría. Llevábamos cinco años sin aprobarlos porque salían deficitarios.

Pese a esa limitación económica, ¿qué proyectos han podido sacar adelante?

Hicimos el depósito de agua de Cainava, los niveladores de los depósitos, inversiones de mejora en la maquinaria municipal como el camión o el tractor, y ahora se está trabajando en el soterramiento de contenedores. Además, tenemos que recordar servicios como la escuela de bebés, la residencia, la piscina, el transporte...

El Principado está invirtiendo en el concejo pero, ¿qué infraestructuras siguen siendo prioritarias?

La carretera de Abiegos es una de las demandas que hemos tenido en estos diez años. Hoy es una caleya y creemos que es fundamental arreglar ese acceso para que sea lo más digno posible. Las telecomunicaciones también son imprescindibles. Somos conscientes de que se está haciendo una extensión de fibra, pero es necesario la mejora en la telefonía móvil.

Ponga ronda los 600 habitantes. ¿Qué estrategias siguen para mantener y atraer población?

La escuela de bebés ha venido funcionando perfectamente y ahora es una de las 22 que entra dentro de la red de escuelinas de Principado. Cuenta con seis niños matriculados. Para nosotros lo principal es mantener y reforzar las escuelas y el tema de servicios como el consultorio médico o la residencia, porque así mantenemos población y se crean puestos de trabajo en el concejo.

En su mandato, el municipio fue el único de España que recurrió judicialmente en defensa del sector ganadero frente al lobo. ¿En qué situación está el sector ahora?

La preocupación actual de los ganaderos ahora está en las enfermedades transmitidas por mosquitos, y en la sequía. Tenemos un problema bastante gordo con los pastos y la producción de agua para que beban los animales. También me transmiten otras cuestiones como los trámites burocráticos y los pagos. En cuanto al lobo es un problema que está de siempre y hasta que no se tomen medidas, no va a resultar. Considero que aquellos que gestionan este tema, deberían pasar una temporadina en un pueblo para que vean lo que es, las consecuencias que tiene y lo que perjudica en el modo de vida de algunas personas que están manteniendo el entorno y que están viviendo en los pueblos.

Otro pilar del concejo es el turismo, ¿qué estrategias manejan para potenciarlo?

Estamos con el Plan de Sostenibilidad Turística, lanzamos una aplicación de realidad aumentada y ahora estamos trabajando en buscar financiación para sacar otra. Sería como el Google Maps pero en monte, de tal modo que la gente pueda ver las rutas desde el móvil o desde el ordenador y así evitar accidentes, o que la gente se pierda. Trabajamos también en la creación y mantenimiento de rutas, una nueva oficina de turismo, varios arreglos en los pueblos que pueden mejorar en materia de turismo, como el aparcamiento de Sofrefoz. Además tenemos un proyecto pionero que queremos ejecutar este año de ciclismo.

La economía local se apoya en la ganadería y el turismo, pero ¿cómo se fomenta la iniciativa privada?

Es muy importante dar apoyo a la iniciativa privada. Sabemos que a través de las ayudas LEADER se hace, pero creo que el tema burocrático es el mayor problema. No se puede pedir la misma burocracia en un concejo como Ponga que otro que esté más poblado y pueda tener una continuidad de ingresos en ese servicio. Hay que tener en cuenta ciertas casuísticas a la hora de los trámites y las exigencias que se piden. Hay mucha gente que teletrabaja en Ponga y estamos trabajando también en la posibilidad de hacer un coworking que podría ser muy útil para el concejo.

El queso de los Beyos es una seña de identidad, pero el número de productores está bajando. ¿Qué se puede hacer?

La idea es ceder una parte de una escuela que tenemos para poder realizar una quesería. Podría montarse y la alquilaríamos en régimen de cooperativa para que pueda llegar a más personas. Una de las intenciones que tenemos este mismo año es dar un curso de formación integral que vaya desde cómo montar una quesería, los protocolos que deben llevarse a cabo a la elaboración del queso, la comercialización y difusión del producto. Estamos pendientes de una reunión con la Consejería de Medio Rural para poder cerrarlo.

¿Cómo es el clima político con la oposición?

Sin ir más lejos, los concejales del PP presentaron tres denuncias en menos de seis meses al inicio de esta legislatura. Se dio la razon al Ayuntamiento, pero utilizan los medios para acusar publicamente sin pruebas y sin fundamento para dañar la imagen del equipo de gobierno. El Ayuntamiento de Ponga muestra total respeto a las decisiones judiciales, pero si estamos gastando dinero o recursos en abogados, es porque hay personas que entienden que la única manera que tienen de intentar minar o echar abajo la labor municipal es a través de la vía judicial. Diez años después aquí seguimos, yo no estoy condenada en nada, el Ayuntamiento sigue adelante y seguimos trabajando.

En estos años, el Ayuntamiento ha tenido que afrontar diferentes procesos judiciales.

Las unicas acciones legales que ha iniciado este Ayuntamiento han sido relativas a la gestión de los anteriores alcaldes, su forma de funcionar y las consecuencias que aun estamos arrastrando. El resto de los procesos judiciales en los que se ha visto inmerso, resultan de denuncias de las que ha tenido que defenderse. Yo he tenido 20 denuncias penales, 19 archivadas y una pendiente de sentencia, que es la querella que me metió la parroquia de Sobrefoz, y la verdad es que no creo que la cosa salga mal.

¿Cómo están las cosas con la parroquia de Sobrefoz?

Todas las acciones judiciales que han desembocado en las resoluciones respecto a la vivienda y la escuela las inició la propia parroquia. El canon cinegético nunca se negó a pagar, sino que se negaba el pago sin un soporte legal que lo sostuviese, y a día de hoy existe en base a una sentencia judicial. Si vemos que siguen en ciertas actitudes como no pagar el alquiler de la vivienda o no devolverla a su legítimo dueño, entonces sí tendremos que emprender nosotros acciones legales debido a esa sentencia judicial en la que se nos da la razón.

¿Cómo ve los dos próximos años de mandato?

Vamos a seguir trabajando a pesar de que la oposición y ciertas personas continúen boicoteando la accion del gobierno, denunciando, mintiendo, tergiversando u obstaculizando. Vamos a seguir haciendo actividades, inversiones y promoción del municipio dentro de nuestras posibilidades para que Ponga tenga un futuro.