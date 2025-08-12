Posada de Llanes se prepara para su XL Certamen de la Huerta: consulta aquí el programa

Posada de Llanes ultima los detalles para una de las grandes citas del calendario agrícola y agroalimentario del concejo: el XL Certamen de la Huerta, XXII Feria del Campo, XV Feria de Productos Agroalimentarios del oriente de Asturias, y II Concurso de Sidra Natural Casera, que tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto. El evento, presentado este martes, se celebrará en la Plaza del Ganáu, cuya cubierta ha sido recientemente renovada.

El Certamen de la Huerta abarcará tres apartados distintos, cada uno de ellos dividido en varias secciones. Por un lado habrá concurso de huertos, con dos secciones (huertos familiares y comerciales). Por otro lado habrá un concurso de productos de la huerta, con cinco secciones (faba verdina, faba de la granja, y lote de hortalizas, este último en tres ítems de calidad, presentación, y pequeños frutos). Por último, se desarrollará el concurso-exposición de artesanía, subdividido a su vez en tres categorías: talla de madera, artesanía popular y premio especial para la talla de madera local.

Para cada una de las secciones del certamen se entregarán tres premios, el primero de 120 euros, el segundo de 60 euros, y de 30 euros el tercero, a excepción de la categoría de huertos comerciales, donde los premios son de 150, 100 y 60 euros, y de la categoría de talla de madera local, donde los premios son de 80, 50 y 30 euros. Además de la dotación económica, los premiados de cada categoría recibirán un pequeño detalle conmemorativo por parte de la organización.

Sidra casera

Por segundo año, el Certamen de la Huerta acogerá en esta edición de 2025 el Concurso de Sidra Casera de Posada de Llanes. El programa de preclasificación, con la selección de 8 finalistas entre los participantes, se celebrará el sábado 16, y el domingo 17 se desarrollará la gran final. Los tres primeros clasificados recibirán detalle conmemorativo y una dotación económica de, respectivamente, 120, 80 y 50 euros. Además, las tres sidras con mayor puntuación optarán a representar al concejo de Llanes en el Concurso Regional de Sidra Casera del año 2025.

Exposición de aves

Más allá del propio XL Certamen de la Huerta y del II Concurso de Sidra Casera, Posada acogerá también el día 17 de agosto la XXII Feria del Campo y la XV Feria de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias, que así mismo contarán con numerosos stands de exposición y venta de productos agroalimentarios, dispuestos en el aparcamiento de la estación de ferrocarril.

Como novedad, este año el Certamen de la Huerta contará con una exposición de aves de corral (gallinas, anátidas, palomas, etc.) y conejos, que se ubicará en el recinto de la Plaza del Ganáu.

La organización del XL Certamen de la Huerta corre a cargo del Ayuntamiento de Llanes, con la colaboración de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial y de Caja Rural de Asturias.