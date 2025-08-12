Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís

El impacto de la parte trasera de un autobús, este lunes, cuando salía de la terminal de Cangas de Onís, propició que cayera una parte del murete de protección del recinto de la susodicha estación, en la acera de la calle Picos de Europa. Por fortuna, todo quedó en un susto.

La incidencia, sin que se registrasen daños personales, causó un gran revuelo, pues, se encuentra en una zona con mucho movimiento en esta época estival, dado que es punto de partida del operativos del plan de transporte a los Lagos de Covadonga y también cercana al macro-parking de El Llerau.

Esta misma mañana, martes, unos operarios de mantenimiento de la empresa procedía al desescombrado del pequeño derrumbe y la consiguiente obra de reparación del mismo.