Avanza el montaje del nuevo puente sobre el río Piloña, en Arriondas
La actuación se incluye en el proyecto de defensa de la capital parraguesa frente a las avenidas
Avanzan a buen ritmo las obras de construcción del puente sobre el río Piloña, en Arriondas, que dará acceso al parque de La Concordia. En las últimas horas han llegado nuevas piezas al área deportiva de la capital parraguresa, estructuras metálicas que se van ensamblando de manera progresiva para construir el flamante puente que salvará el cauce. Las estructuras metálicas miden, aproximadamente, 20 metros de largo y proceden de Dinametal, empresa localizada en Lada (Langreo).
El nuevo puente del río Piloña tendrá unos 164 metros de longitud y con trazado curvo. De momento ya está asentada la base del puente en la margen izquierda del cauce. La actuación, que está despertando el interés de oriundos y forasteros, se incluye en el proyecto de defensa de la villa de Arriondas frente a las avenidas de los ríos Piloña, Sella y Chicu.
desEn julio de 2021, se suscribió el Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Parres para mejorar la protección de Arriondas frente a posibles inundaciones producidas por las avenidas de los ríos Sella, Piloña y Chicu.
Las actuaciones a desarrollar se corresponden con el proyecto director, redactado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, denominado “Proyecto de defensa de Arriondas frente a avenidas. Término Municipal de Parres, Asturias” con un presupuesto de 14.957.324,37 euros.
