Balcones del Paraíso: El mirador de San Roque, eco del pasado ballenero

Desde lo más alto de Lastres, en el concejo de Colunga, el mirador de San Roque se ha consolidado como uno de los rincones más visitados y fotografiados de Asturias. Asomado sobre la villa marinera, este espacio regala al visitante una panorámica casi inabarcable: el puerto pesquero, las calles escalonadas, las casas colgadas en la ladera, la playa llastrina, la de La Griega, la silueta inconfundible del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) y, al fondo, cuando el cielo lo permite, los Picos de Europa y hasta la costa de los municipios vecinos de Caravia y Ribadesella.

Quienes se aventuran por sus empinadas callejuelas descubre que el esfuerzo merece la pena. El acceso puede intimidar, pero al llegar arriba, el entorno compensa con creces. Un aparcamiento amplio, un área recreativa con mesas y columpios, una fuente , una gran ancla entre las piedras y un restaurante con una de las terrazas más privilegiadas del Oriente asturiano.

Junto al mirador, presidiendo el campo que lleva su nombre, se alza la capilla de San Roque, una construcción del siglo XVII que no solo tiene valor religioso, sino también histórico. Queda grabado el pasado ballenero de este punto estratégico desde el cual se vigilaba antaño el paso de las ballenas. Los atalayeros, apostados en las puntas de Llastres o El Cau, encendían hogueras al divisar un cetáceo. Al ver el humo, desde San Roque se hacía sonar la campaña de la ermita, una señal para que los pescadores se echaran a la mar en busca de la codiciada presa.

Hoy, lo que antes fue un puesto de alerta es un lugar de contemplación y la pequeña ermita se convierte en un verdadero altar frente al mar, símbolo del vínculo ancestral entre el pueblo y su costa. Hasta aquí muchos llegan guiados por el boca a boca, o cada vez más por la tecnología: "Vinimos de turismo quince días para conocer sobre todo la costa de Asturias. Lastres nos ha parecido precioso y este mirador también, está al borde de un acantilado con unas vistas espectaculares", contaba sorprendido Rubén López, llegado desde Puerto Real con su familia. Lo encontraron preguntándole al ChatGPT qué ver por la zona.

Otros lo descubren por casualidad: "Estábamos en el Museo del Jurásico y buscando algo para ver o hacer cerca y lo encontramos. Fue por pura casualidad pero estamos encantados de haber venido. Es muy bonito", explicaba el gaditano Javier Armada, que llegó en sus vacaciones con su mujer y sus dos hijas pequeñas, muy felices de conocer Lastres.

También quienes se alojan en la zona lo tienen como parada obligatoria: "Vinimos al mirador porque nos lo recomendó mucho un señor del pueblo y la verdad es que no pudimos encontrar mejor día porque se está genial, es muy relajante", añadió Lorena Jiménez, disfrutando de una tarde soleada en este balcón natural.

Y hay quien resume la experiencia en una frase sencilla pero muy clara: "Lo recomiendo mucho. Merece mucho la pena subir hasta aquí arriba solo por sentarse en un banco y mirar al horizonte", decía Celia Mirete, visitante de Murcia, mientras descansaba junto al acantilado.

Además de las vistas y el valor patrimonial, el lugar guarda pequeños detalles que suman encanto: una placa que recuerda que Lastres fue elegido Pueblo Ejemplar de Asturias en 2010, un panel que señala los principales puntos visibles o el retablo barroco de la capilla que está fechado en 1620 y que da cuenta de la riqueza que también guarda este lugar. Además, para los aventureros y los amantes del senderismo, desde San Roque parten varias rutas bien señalizadas que permiten explorar los alrededores.

El acceso, aunque empinado, está bien señalizado, y puede llegarse subiendo desde el centro de Lastres por la AS-257 siguiendo las indicaciones al mirador. Al llegar al barrio alto, bordeando la iglesia parroquial de Santa María de Sábada, se continúa subiendo unos pocos metros más hasta la parte más alta de la localidad llastrina que se hizo famosa por ser escenario de la serie de televisión Doctor Mateo, que popularizó aún más la estampa del pueblo colgado al mar. De hecho, existe una ruta turística que sigue los rincones más icónicos que han aparecido en el rodaje, como es este lugar.

A veces, para entender por qué un lugar enamora, basta con estar allí un rato y observar el horizonte con calma. Este balcón al paraíso, ubicado en el concejo de Colunga ofrece un paisaje de postal que mira hacia el Cantábrico pero también a un pueblo ejemplar que se extiende a sus pies, envolviendo al visitante en un encanto difícil de olvidar. Un enclave marcado por la historia, en el que aún resuena el eco de un pasado ballenero que dio forma al carácter marinero del lugar.