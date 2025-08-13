El cabrales, en el Libro Guinness de los Récords: es el queso más caro del mundo

El cabrales es el queso más caro del mundo vendido en una subasta. Así lo ha constatado el organismo internacional Guinness World Records, que acaba de certificar que efectivamente es así, dando fe de que la cifra alcanzada en la puja del pasado año es la más alta alcanzada nunca por un queso en una subasta: 36.000 euros (a 14.400 euros el kilo), desembolsados por el hostelero Iván Suárez, del restaurante asturiano El Llagar de Colloto.

Así, el queso denominación de origen protegida (DOP) "Cabrales" revalida el récord que ya tenía en su haber. Durante estos últimos años, se han abonado cifras realmente estratosféricas en esta tradicional puja, que se celebra cada año el último domingo de agosto en Arenas de Cabrales.

Allí se subasta la mejor pieza del certamen, elegida por el jurado. Una pieza que el año pasado, en la 52.ª edición del mismo, alcanzó la cifra récord de 36.000 euros, superando las pagadas en anteriores ediciones: los 30.000 euros de 2023, los 17.000 euros de 2022, los 20.500 euros de 2019 o los 14.300 euros de 2018. Todas ellas, además, desembolsadas por el mismo establecimiento: El Llagar de Colloto.

Un clásico del verano asturiano

Con el del año pasado son ya, por tanto, cinco años consecutivos en los que El Llagar de Colloto ha ganado esta subasta, lo que supone que ha gastado en total 117.800 euros.

La pieza ganadora del certamen de 2024. / Cedida

En la subasta, un clásico del verano asturiano, participan restaurantes llegados de varios puntos de España e, incluso, del extranjero, que van subiendo sus pujas para intentar alzarse con el mejor queso de Cabrales del año, que el año pasado perteneció a la quesería de Ángel Díaz Herrero; una pieza elaborada con "mimo" y "mucho trabajo".

La pieza ganadora, de 2,5 kilos de peso, había sido elaborada con leche de vaca y sumaba diez meses de maduración. La quesera Encarnación Bada no dudó en mostrar su felicidad al recibir el premio durante el certamen de Arenas: "Estoy muy contenta, se ha pagado una barbaridad en la puja y lo hemos vendido enseguida. Es un reconocimiento importante porque lleva mucho trabajo, lo llevamos en mochilas a una cueva que está a 1.500 metros de altura", apuntó entonces.

La producción, estancada

Ahora, "Guinness World Records", con su certificado, viene a ratificar la cifra más alta alcanzada nunca por un queso en una subasta: 36.000 euros. Así lo ha hecho tras comprobar fehacientemente las pruebas requeridas, desde imágenes de la subasta a declaraciones de testigos y otras.

Este año el 53.º Certamen del queso de Cabrales, fiesta declarada de interés turístico regional, se celebrará el 31 de agosto. Será el primer certamen de la nueva junta directiva del Consejo regulador de la DOP "Cabrales", que preside Benigno Pérez Herrero.

Los ganadores de las distintas categorías del certamen de 2024. / Cedida

En todo caso, la producción de cabrales está estancada. El año pasado se produjeron 361.108 kilos de queso, son 600 menos que en 2003, pero cada vez están más lejos los casi 500.000 kilos que salieron al mercado en 2016. Quedan solo 20 productores inscritos en la DOP, cuando en los años noventa había más de un centenar. El número de productores de leche pasó de 21 a 22, aunque es también notablemente menor que en las décadas anteriores.

Más de 200.000 quesos certificados

Dado que se certificaron 203.920 quesos (sin contabilizar las cuñas) resulta que el peso medio de las piezas que salieron a la venta se situó en 2024 en 1,77 kilos, un poco más que el año anterior. El número de cuñas de cabrales también ha caído notablemente, de 195.038 hace dos años a 236.766 en 2024, lo que supone un 14,4% menos.

En 2023 se transformaron a queso 10.276 litros de leche de oveja, este año "solo" 5.429 kilos, un 47,2% menos. Y la cifra de 2023 ya era de las más bajas de la historia. La leche de cabra resiste un poco más, muy poco: se transformaron en queso 29.271 el año pasado, un 10,3% menos que en 2023. Tampoco la producción de leche de vaca va a más: si en 2023 se produjeron 4.343.744 litros, el año pasado acabaron siendo 4.292.438, un 1,2% menos.

Los datos aportados por el Consejo Regulador revelan también un ligero aumento de los quesos de gran tamaño (132.497 el año pasado por 130.433 el anterior), un notable incremento de los medianos (de los 3.206 que salieron a la venta en 2023 se ha pasado a 13.651) y una fuerte caída de los quesos de pequeño tamaño (de 85.609 en 2023 a solo 57.772 el año pasado).