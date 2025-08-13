Dolor en Nueva de Llanes por la muerte de Ricardo Duyos

Consternación en la localidad llanisca de Nueva tras conocerse el fallecimiento, el pasado lunes, 11 de agosto, del coronel retirado Ricardo Duyos Gutiérrez, a los 71 años de edad, en Madrid. La noticia, que llegó a primera hora de la mañana a través de familiares y allegados, ha causado honda conmoción entre los vecinos de este núcleo costero, donde el militar pasaba buena parte de sus veranos y mantenía una fuerte vinculación afectiva. Duyos Gutiérrez era hijo de Ricardo Duyos González, concejal del Partido Popular en Llanes entre los años 1987 y 1991.

Tras una larga carrera en las Fuerzas Armadas, alcanzó el rango de coronel antes de pasar a la reserva. Desde 2011, desempeñaba un papel destacado en el ámbito empresarial como consejero en España de la familia méxico-asturiana González Sánchez, propietaria de Bodegas y Viñedos Lleiroso, una firma reconocida por la calidad de sus vinos y con presencia en mercados internacionales. Su labor como "los ojos en España" de este grupo fue fundamental para la consolidación de la marca en el país, estrechando lazos comerciales y culturales entre México y Asturias. Además, Duyos era pariente lejano de Francisco González Sánchez, presidente del conglomerado mexicano Grupo Multimedios, lo que añadía a su trayectoria un componente internacional.

A pesar de su residencia habitual en Madrid, el coronel mantenía intacta la costumbre de regresar cada verano a Nueva, donde disfrutaba de la tranquilidad de sus calles. La repentina enfermedad que acabó con su vida ha dejado un sentimiento de vacío en su círculo más cercano.

Duyos Gutiérrez deja esposa, María Luz Mateo Ayuso; tres hijos, María Luz, Ricardo e Inmaculada Duyos Mateo, y tres nietos. Además de su hermano, Juan Duyos, quien fuese presidente del Partido Popular de Llanes desde el año 2015.

El funeral por su eterno descanso se celebrará hoy , miércoles, día 13, a las 15.30 horas, en la iglesia parroquial de San Jorge, en Nueva de Llanes. Tras la misa, sus restos recibirán sepultura en el cementerio parroquial. Se espera la asistencia de familiares, amigos, antiguos compañeros de las Fuerzas Armadas y representantes del sector empresaria.