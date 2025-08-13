Estudian un hermanamiento entre el Sella y este río de Chile: aquí los detalles

El encargado de Deportes de la Municipalidad de Carahue y responsable de la organización de la Maratón Internacional de Canotaje de Carahue (Chile), Víctor Tito Silva Benavides, participó el pasado fin de semana en el Descenso Internacional del Sella. Más allá de la competición, su presencia en el oriente asturiano sirvió para perfilar un posible hermanamiento entre el Sella y el río chileno Imperial.

De hecho, Tito Silva entregó al presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), Juan Manuel Feliz Granda, la pertinente documentación con la vista puesta en el citado hermanamiento. La ciudad de Carahue fue fundada con el nombre de La Imperial por don Pedro de Valdivia en el año 1551 sobre una colina frente el río Imperial. Esta ciudad estaba ubicada en medio de los asentamientos mapuches, lo que generó grandes batallas, entre las que participó Alonso de Ercilla escritor de "La Araucana". La Imperial fue evacuada y abandonada en el año 1600 debido al levantamiento indígena general tras la batalla de Curalaba en 1598. Carahue, está situada en la zona sur de Chile, pertenece a la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía.

Tito Silva, participó el pasado fin de semana como piragüista, en K-1 y dentro del grupo de edad de 50 a 60 años. Hacía trece años que la bandera de Chile no ondeaba en el Descenso Internacional del Sella. Allí, entre los más de 1.300 palistas inscritos también estaba, una edición más, el argentino Omar Darío Linares, apodado 'El Negro' (Club Quimey Leuvu), embajador internacional del Sella, quien volvió a subirse al podio sellero, en esta oportunidad como segundo clasificado en la categoría veterano de 60 a 70 años y en la modalidad de K-1, solo superado por José Miguel Herrador Leal.