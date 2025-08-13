La parroquia de San Juan de Duz recupera la capilla de las Ánimas Mirantes

Apenas a 500 metros de la iglesia parroquial de San Juan de Duz, en Colunga, se alza de nuevo visible la capilla de las Ánimas Mirantes. La pequeña construcción de piedra, que durante décadas permaneció oculta por la vegetación, ha recuperado su lugar en el paisaje gracias a la iniciativa de Ubaldino Martínez, Marta de Andrés y Maribel Collado, con la implicación de la comunidad parroquial. Ellos se han encargado de limpiar, restaurar y de devolver el uso a este espacio de oración popular.

Las capillas de ánimas, presentes en numerosos concejos de Asturias, están vinculadas a la devoción por las almas del purgatorio. El término "humilladero" con el que también se las conoce proviene de "humildad" y no de "humillar", y hace referencia a estos pequeños rincones situados en caminos o en la entrada de los pueblos, donde los caminantes se detenían a rezar. Muchas veces marcaban rutas fúnerebes o pasos tránsitados por pastores, vecinos y comerciantes. Algunas han desaparecido por abandono mientras que otras, como este de Mirantes, recuperan hoy su función gracias al empeño vecinal.

Su ubicación no es casual: "Antiguamente en San Juan el cementerio no estaba donde hoy se encuentra, ni tampoco la iglesia. Estaban ubicados en la parte de arriba de donde está ahora el campo de fútbol de Santianes. La gente que venía de Güerres pasaba por este camino y paraban para orar", relata Ubaldino. "Era como una especie de responso", añade Maribel Collado. Junto a la capilla discurre otro camino, hoy en desuso, que los vecinos también quieren recuperar: "Antes se usaba para pasar con el ganado o ir a la playa. Ahora está perdido".

El nombre que recibe la capilla "Mirantes", podría estar relacionado con las vistas que ofrecía el enclave, desde donde puede verse la montaña, intuirse la rasa de San Telmo y, antiguamente, se divisaba el mar, hoy oculto por los árboles de la zona.

"La capilla estaba toda recubierta de maleza. Decidimos limpiarla, adecentarla e inaugurarla", recuerda Ubaldino. La reapertura tuvo lugar el pasado 22 de junio, con una bendición a la que acudieron los parroquianos colungueses y una conferencia del cronista oficial de Colunga, José Antonio Fidalgo, sobre este tipo de construcciones en la tradición asturiana.

El interior de la capilla de las ánimas Mirantes de Colunga / J. Quince

Marta de Andrés destaca un detalle que le sorprendió desde el primer momento: "Nos llamó la atención que fuese toda de piedra, incluso el tejado. Es algo curioso y llamativo". Tras la limpieza profunda se decidió dotarla de una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de las ánimas, para el altar que se conservaba: "Estuve buscando donde podrían hacérnosla y finalmente la encargué a un artesano de Valencia, que hizo los azulejos a mano y a medida. Además pintamos la pared del fondo para que pudiera resaltar", explica.

Desde entonces, la capilla presenta un interior y exterior totalmente renovados: se instaló una verja en la entrada y se colocó una señal con el nombre "Mirantes" para identificarla a los caminantes: "En total tardamos tres o cuatro meses en terminarlo todo", puntualiza Ubaldino. Los agapantos plantados a ambos lados del acceso completan la estampa, en un entorno que conecta con el pasado de la parroquia.

No se sabe con certeza la antigüedad de la capilla, ya que no hay documentación que lo certifique, pero el cronista oficial del concejo estima que tenga más de 200 años: "Lo que sabemos es que la antigua iglesia era del siglo IX, lo cual no dice necesariamente que la capilla pueda ser del mismo siglo, pero a lo mejor si del XIII", reflexiona Marta de Andrés.

La intención de estos parroquianos es que la capilla de Ánimas Mirantes mantenga vivo su valor religioso y patrimonial: "No es que lo inauguramos y ya nos olvidamos", asegura Ubaldino Martínez, que aún pasa por allí con tijeras de podar para controlar la maleza, mientras que sus compañeras se encargan de poner flores en el altar o enseñarla a los visitantes. De cara a 2026, planean empezar una nueva tradición y celebrar allí el "Bollu de Mirantes", con una pequeña jira popular.