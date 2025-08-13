El PP propone poner al puente de Ribadesella el nombre de Walter Bouzán, reciente ganador del Descenso del Sella

Walter Bouzán. Así es como podría llamarse el puente de Ribadesella, meta del Descenso Internacional del Sella, que hasta ahora carece de un nombre oficial. La propuesta llega de la mano del Grupo Municipal del Partido Popular riosellano, tras la reciente victoria del palista local en la 87.ª edición de la prueba más emblemática del piragüismo asturiano (en K-2, junto al también riosellano Bertín Llera), donde acumula ya doce triunfos. La moción será presentada en el pleno del mes de septiembre.

Uno de los mejores del mundo

"Está considerado uno de los mejores piragüistas del mundo y ha llevado el nombre de su concejo por los pódiums de las pruebas deportivas más exigentes de trascendencia nacional, europea y mundial", subrayan los populares sobre Bouzán, quien no solo suma 12 oros en el Sella, sino también 7 platas y un bronce.

El riosellano domina el piragüismo en las modalidades de maratón, pista y kayak de mar. Su palmarés incluye seis medallas en Campeonatos Mundiales de Maratón, dos de oros, tres de plata y una de bronce; diez medallas en el Campeonato de Europa; y dos más de oro en el Mediterranean Games, entre otras muchas distinciones. El pasado año fue plata en el Mundial de Kayak de Mar.

"Mejor deportista riosellano de todos los tiempos"

Todos esos logros, recalcan desde el PP, acreditan a Walter Bouzán, de 47 años, como "mejor deportista riosellano de todos los tiempos", con méritos suficientes para formar parte de la historia del piragüismo dentro y fuera de las fronteras de Ribadesella, de Asturias y de España.

“Bouzán es el mejor deportista riosellano de todos los tiempos, ha llevado el nombre de Ribadesella a lo más alto del piragüismo mundial y desde el Partido Popular creemos que el puente debe pasar a llamarse “Walter Bouzán” por ser el puente un emblema de Ribadesella, y del piragüismo como meta del Descenso Internacional del Sella”, indicó Paulo García, portavoz del PP y alcalde de Ribadesella.

Recepción a los ganadores del Sella

Paralelamente, desde el Ayuntamiento de Ribadesella se ha organizado una recepción oficial a los campeones de K2 masculino del 87.º Descenso Internacional del Sella, Walter Bouzán y su compañero Alberto Llera. La cita será este sábado en la plaza Reina María Cristina, a las 13 horas.

Desde el Consistorio animan a acudir a todos los clubes, asociaciones, vecinos, visitantes y a todo el que lo desee, a rendir un caluroso homenaje a los dos piragüistas riosellanos que hicieron vibrar a toda la afición el pasado sábado, protagonizando un espectacular sprint final, antes de alzarse con la victoria bajo el puente de Ribadesella.