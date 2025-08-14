El Aquasella calienta motores con el cartel de "sold out": "Cada año es diferente"

El "techno" del Aquasella inundará por 28ª edición a Arriondas, y lo hará retumbando la zona durante cuatros días seguidos. El festival más multitudinario de Asturias comenzará hoy jueves a las 21.00 horas, y se instalará en la finca de El Merediz, en la carretera que une Arriondas con Ribadesella, hasta el domingo por la tarde. Por tercer año consecutivo, el festival agota sus entradas y abonos, por lo que aproximadamente un total de 80.000 personas invadirán el concejo de Parres en busca de la mejor experiencia de música electrónica de la región.

El circuito cuenta con 96 artistas nacionales e internacionales, lo que supone un aumento respecto a la edición del año pasado. Como indica el responsable de prensa del festival, Gustavo Navedo, la novedad de este año es "el cartel, que con los nuevos artistas, cada año es diferente".

Aquasella junta veteranía con juventud, mediante artistas más novedosos como Indira Paganoto, Fatima Hajji, Dennis Cruz, Paco Osuna, Lilly Palmer, Nico Moreno o Hector Oaks. Estos músicos más novatos, se complementarán con otros que ya se han convertido en clásicos del festival: Jeff Mills, Óscar Mulero, Ben Sims, o Dj Pepo, que presentará su directo especial "UFO 95". No hay que olvidar a los artistas más longevos de la cita que ya cuentan con dos décadas de experiencia en el ruedo del Aquasella, como Ben Sims y Cristian Varela. Otros de los cabezas de cartel internacionales más importantes son Fantasm, Oguz, Pawlovski, Stacey Pullen o Tiga, mientras que por parte española, destacan el propio Dj Pepo, Cristian Varela o Adrián Mills. Desde Asturias, entre numerosos Djs, brilla Héctor Llamazares, que pincha por decimoquinta edición.

El escenario del Aquasella, durante una actuación de la pasada edición. / LNE

Una de las modalidades que ya estaba presente el año pasado, pero que según Navedo, es una de "las apuestas fuertes de esta edición", es el formtao "B2B". A falta de uno, se subirán al escenario dos Djs de manera simultánea, creando una experiencia "más exclusiva", explica Navedo. Habrá varios duos de artistas a lo largo de los cuatro días, distribuidos por los tres escenarios que presidiran el recinto, como Ellen Allien B2B Tensal, Carlos Pérez B2B K-Style o Confidential Recipe B2B David Mallada, entre otros.

La música, día y noche

El festival arrancará hoy jueves a las 21.00 horas con el set especial de apertura de Cristian Varela en el escenario "Carpa La Real", al cual se unirán más tarde el resto de enclaves hasta las 7.00 horas. Las sesiones de música se irán alargando con el paso de los días, ya que durante el viernes, los altavoces del Merediz comenzarán a tronar desde las 19.00 hasta las 9.00 horas del día siguiente; y el sábado, la música se alargará hasta las 10.00 horas del domingo. Después, se cerrarán dos de los escenarios y sólo quedará en pie el "Bosque", que dejará una sola hora para que los festivaleros recuperen sus últimas fuerzas y vuelvan para vivir el colofón final todo desde las 11.00 hasta las 17.00 horas.

Además de música, el recinto incluye una zona de camping que albergará a los miles de festivaleros, baños, puntos médicos, zonas de día, "foodtrucks", y la ya típica zona de "Glamping". Según Navedo, se trata de una especie de "opción deluxe para poder traer menos bultos", que cuenta con "servicio de limpieza, colchoneta, edredón y un desayuno básico".

La gran afluencia de gente que recibirá Arriondas durante este fin de semana, que se cuantifica en aproximadamente unas 80.000 personas, se suma al triplete de celebraciones que convierte a Arriondas en una olla a presión en agosto. Con las decenas de miles de personas de Les Piragües superadas, aún queda el doblete de festivales: Aquasella, y Riverland, que el año pasado atrajo a Parres a unas 40.000 almas.