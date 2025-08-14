Asturias, bajo la dirección técnica del cangués Dani Vega, plata en el Campeonato de España infantil femenino de vóley-playa, en Lorca

Culminaba en el Centro Internacional de vóley-playa de Lorca (Región de Murcia) hace unos días el Campeonato de España de selecciones autonómicas en Edad Escolar, en el que el combinado autonómico de Asturias infantil femenino, formado por Celia San Miguel Boutureira (AD Los Campos de Corvera) y Marta Sánchez-Arjona Jorge (Colegio San Ignacio de Oviedo), bajo la dirección técnica del cangués Dani Vega Fernández, cosechaba la medalla de plata.

El Nacional infantil femenino situó a País Vasco en lo alto del podio. Las vascas superaron en la final a una combativa Asturias, que no pudo revalidar el título logrado la anterior temporada -en aquella ocasión por medio de Celia San Miguel Boutureira e Inés Jordan de Urries de la Vallina-, forzando el ti-break y luchando hasta el último momento (21-14/21-23/15-9). En la final de consolación, Andalucía superó a Madrid para ocupar el tercer lugar (21-17/21-16).

Comunidad Valencia se coronó campeón en la categoría Infantil masculina, después de vencer en una vibrante final a Andalucía. Los andaluces vencieron el primer set, pero la reacción valenciana les llevó a conquistar el título nacional (21-15/17-21/4-15). Galicia venció por la vía rápida (16-21/14-21) en la lucha por el bronce a Castilla – La Mancha para completar el podio.

Dani Vega, junto a las subcampeonas de España de voley playa, Celia y Marta. / R. J. M. C.

Islas Baleares conquistó el oro en la categoría cadete femenina. Las insulares derrotaron con claridad a País Vasco en la final (21-16/21-11) mientras Cantabria se hacía con el bronce en un igualadísimo choque (12-21/21-17/14-16) ante una combativa Canarias.

Cataluña completó la nómina de campeones nacionales al derrotar a Canarias en la final cadete masculina. Los catalanes se hicieron con el ajustado primer set para extender su control y hacerse con el título (20-22/12-21). Región de Murcia se hizo con el bronce tras superar en dos sets a Comunidad de Madrid (21-14/21-16).

Por otra parte, hace escasas fechas el Colegio San Ignacio, de Oviedo, bajo la dirección técnica de María Corral Pulleiro, logró la medalla de plata en el Campeonato de España infantil femenino de Vóley-playa, al ceder en la final, por 2 sets a 1, en la playa de Ézaro, en Dumbría (A Coruña), ante las vascas del CV Sestao, que se hicieron con el dorado metal. La presea de bronce fue para el CV Net 7, al imponerse a Bosma Academy en un partido muy trabajado.

El resto de los clubes del Principado de Asturias que tomaron parte en ese evento, que aglutinó en esta edición a un total de treinta y dos equipos en el cuadro de competición, coparon las siguientes plazas en la clasificación final: Club Voleibol Cangas de Onís, decimoterceras; AD Playas de Llanes, decimoséptimas; y Real Grupo Cultura Covadonga, de Gijón, también decimoséptimas.

En categoría masculina, el título Nacional de 2025 se fue para tierras alicantinas, gracias al Delmas Clinic Fabraquer que ganaron una dura final a los canarios de Canacante, mientras que la medalla de bronce quedaría en manos de los gallegos del Ourense Volei Praia, al batir a los castellano-manchegos del CV Cuenca con autoridad. Por su parte, el único representante asturiano, el CV Oviedo, quedó vigesimoprimero.