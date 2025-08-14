Clamor contra el lobo en Llanes: "Está destrozando nuestros rebaños y nuestras vidas, no aguantamos más"

La Junta Ganadera de Llanes y las ocho juntas locales (La Borbolla, San Roque, Parres, Porrúa, Caldueñu, Posada, Ardisana y Nueva) han proclamado su hartazgo por los ataques de los lobos en la sierra del Cuera. "No aguantamos más. El lobo está destrozando nuestros rebaños y nuestras vidas. Solo desde mayo hemos contabilizado más de 200 animales muertos, la mayor parte ganado mayor, pues apenas hay ya cabras y ovejas. Eso en nuestro concejo, pero la cordillera tiene una vertiente sur que está sufriendo de forma similar. La situación es insostenible», han señalado.

Han destacado que una sola ganadería llanisca ha perdido dieciséis xatos, quedando casi sin recría. "Xatos, pero también vacas mayores del año, potros y reciella, que no muere más porque casi nadie la echa ya al monte, es un sinvivir. Por no hablar de cuántos animales no llegamos ni a encontrar o denunciar", han indicado.

"Es una realidad insoportable"

"Ganaderos que no suben o tuvieron que bajar animales, con todos los perjuicios que ello contrae para la economía familiar y el manejo, para evitar los ataques, incluso así han matado en agosto ovejas en el mismo pueblo, otros que, aun durmiendo en el monte han visto morir animales y sobre todo no pueden evitar numerosas heridas terribles, personas que perdemos el sueño por miedo a lo que encontrarás al día siguiente. Es una realidad insoportable de las que las administraciones regional y estatal son las únicas responsables", han manifestado.

En la imagen de archivo, un lobo ibérico. / EFE

Han identificado 14 lobos en el monte. "No sabemos si habrá más. Llegar a estas cifras en una zona declarada ‘libre de lobos’ en su día, hoy con el título de ‘con presencia esporádica’, demuestra una incompetencia máxima".

"No aguantamos más"

"No aguantamos más. Un inútil Principado no ha sido capaz de extraer un solo ejemplar de una zona que reconoce que debe estar 'libre de lobos' o tener 'presencia esporádica”' en su Plan de Gestión. Papel mojado que solo les sirve para venderse al público que desconoce la realidad", han criticado los ganaderos.

"Desde las juntas ganaderas de Llanes exigimos dimisiones de los máximos responsables ya, y actuaciones de control inmediatas. Dimisión del Consejero que tiene la incompetencia en este ámbito, Marcelino Marcos Líndez, ya. Váyase a su casa. Por activa y por pasiva se les ha ofrecido alternativas, colaboraciones vecinales, pero nada. Su inutilidad está exterminando la ganadería extensiva de nuestro concejo. Exigimos batidas con cazadores desde ahora, pues la tomadura de pelo con los poquísimos guardas disponibles no va a ningún sitio. Guardas que por cierto retiraron de nuestra zona por no se sabe qué motivo", han concluido.