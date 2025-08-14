Impactante (y peligroso) salto desde el puente romano de Cangas de Onís: 21 metros con doble mortal

Veintiún metros de altura. Vuelve el espectáculo, como cada verano, al puente "romano" de Cangas de Onís con los clavados, los saltos desde lo más alto de El Puentón, acrobáticos, a cargo de expertos en esa disciplina, que causan asombro entre los cientos de turistas que bien pasean por la zona o disfrutan del baño en ese punto de la cuenca del Sella. El último, un doble mortal que desató los aplausos de los presentes.

Es ya una tradición veraniega en Cangas de Onís, una estampa típica. Jóvenes duchos en este tipo de saltos, vecinos de la zona algunos y visitantes otros, se lanzan al vacío desde lo más alto del puente cangués, también conocido como el Puente Vieyu. Es una diversión que ha pasado de padres a hijos y que todo el mundo en la vieja capital del Reino de Asturias defiende, precisamente por su tradición, pese a conllevar cierto riesgo.

Un herido al caer en mala postura

De hecho, hace nueve años estuvo a punto de registrarse una tragedia, cuando un joven vecino de Santander, José Luis B. G., caía en mala postura sobre las aguas selleras tras tirarse de lo alto del monumento nacional. El chico cayó de mala manera al agua y el golpe fue brutal. El impacto alarmó a los bañistas que disfrutaban de las aguas del Sella en las inmediaciones.

El "trampolín romano" de Cangas de Onís. / LNE

Al ver que el santanderino no salía del agua, se lanzaron a rescatarlo. Vista la situación en la que se encontraba, dieron la voz de alarma a los equipos de emergencia, los cuales Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de Asturias e incluso una UVI móvil- se trasladaron rápidamente al lugar para atender al accidentado. Poco después, ante una gran expectación, acabaron trasladándolo en la citada uvi móvil al Hospital Comarcal del Oriente Francisco Grande Covián, en Arriondas (Parres). Según testigos, nunca llegó a perder el conocimiento. Fue dado de alta al día siguiente.

Los vecinos dicen no a la prohibición

Hubo entonces sugerencias al Ayuntamiento de Cangas para que tomara cartas en el asunto y prohibiera lanzarse desde los diversos puntos del puente, ante la peligrosidad que ello reviste y también por los posibles daños al monumento nacional. La mayoría de los cangueses consultados entonces por este periódico defendió los saltos al Sella que tradicionalmente se realizan desde el Puentón, aunque veían bien que se prohibiesen o hubiera restricciones desde lo más alto, a 21 metros de altura, para evitar accidentes graves.

Eso sí, los cangueses eran –al menos entonces– contrarios a que la prohibición alcance a los arcos del monumento nacional, situados a menor altura. "Desde el descanso de los pilares y desde los arcos siempre se tiraron los chavales, es una tradición y nunca pasó nada", argumenta un vecino que de mozo se lanzaba al agua "desde el arbolín".

La práctica de lanzarse al agua desde puntos elevados es algo extendido en varias zonas de España, sobre todo en la costa durante el verano. Algunos ayuntamientos se han visto obligados a poner vigilancia policial en estas zonas para evitar que los bañistas, especialmente niños, se tiren al agua ante el riesgo que ello conlleva debido a la altura y a la presencia de rocas.