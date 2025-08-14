Nueva de Llanes despide a Ricardo Duyos: "Era muy buena gente"

No cabía un alma más en la iglesia de la parroquia de San Jorge, en Nueva de Llanes, para despedir a Ricardo Duyos Gutiérrez, coronel retirado del Ejército de Tierra, que falleció repentinamente el pasado lunes en Madrid a los 71 años de edad. La noticia causó conmoción entre los vecinos de la localidad llanisca donde el militar pasaba buena parte de sus veranos y mantenía una profunda vinculación familiar y afectiva.

Hijo de Ricardo Duyos González, concejal del Partido Popular de Llanes entre 1987 y 1991, y hermano de Juan Duyos, quien llegó a ser presidente del PP local, pertenecía a una familia muy querida y "entrañable" en la zona.

Al funeral de cuerpo presente acudieron su mujer, María Luz Mateo, y sus tres hijos, María Luz, Ricardo e Inmaculada, así como el resto de su familia más cercana, amigos, conocidos y numerosos vecinos que quisieron darle el último adiós. "Era muy buena gente", comentaban a la entrada del templo.

La misa estuvo oficiada por el párroco Domingo González, quien puso de relieve los valores humanos del fallecido, al que definió como un hombre "creyente y practicante": "No hay mayor regalo que hacerle que haber venido a despedirse de él y acompañar a su familia en estos duros momentos", señaló durante la homilía.

Visiblemente emocionado, su hijo tomó la palabra al término de la ceremonia para resumir la figura de su padre entre lágrimas contenidas: "Fue un padre bueno y cariñoso. Buen padre, buen marido, buen hijo, buen amigo".

Entre los asistentes, muchos quisieron compartir su recuerdo, como Celestino Gutiérrez: "su padre era amigo de mi padre yo soy amigo de su hermano y él era de mi mismo año. Es una pérdida muy fuerte para su familia y para Nueva".

Otros vecinos como Rosa Villar destacaban que la implicación de la familia Duyos con la localidad viene de generaciones atrás: "Ya su padre reivindicaba cuestiones autóctonas como a las fiestas. Ricardo y yo fuimos niños casi a la vez, lo recuerdo en bici, un chaval robusto y tranquilo. Era un chico estupendo, amigo de sus amigos, que venía todos los veranos". Su hermana, Pepita Villar, confesó que la ceremonia le había conmovido: "No pude evitar emocionarme".

Tras el oficio, Ricardo Duyos fue enterrado en el cementerio parroquial de Nueva, donde descansará para siempre, arropado por el cariño y el recuerdo de un pueblo que lo vio crecer y al que nunca dejó de volver.