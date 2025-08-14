Rescatan a un montañero madrileño de 74 años agotado y deshidratado en los Picos de Europa

Efectivos del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con base en Cangas de Onís, han auxiliado y rescatado a un montañero de 74 años de edad que se encontraba en estado de agotamiento en los Picos de Europa.

El Centro Operativo de Seguridad (COS) de Asturias tuvo conocimiento en torno a las 22.00 horas de este martes de un montañero en malas condiciones en la base de Torrecerredo. Se trataba de un hombre de 74 años, vecino de Madrid, el cual iba a realizar un vivac en ese lugar, ya que se encontraba muy cansado después de la actividad que había realizado.

Incomunicado desde la noche del martes

Efectivos del GREIM comenzaron con las gestiones para contactar con el montañero a partir de primera hora del miércoles, dando todas ellas resultado negativo, por lo que se desplazaronhasta la zona de Collado Pandébano para intentar localizar el vehículo del montañero y recabar la máxima información posible.

Helicóptero de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Ante la falta de señales por parte del montañero a las 11.00 horas se activa la Unidad de Helicópteros (UHEL) de Asturias. Los especialistas del GREIM fueron recogidos en Pandébano las 11.30 horas y trasladados hasta la Vega de Urriellu, dado que el fuerte viento reinante en la zona imposibilita la búsqueda aérea del montañero.

A pie hasta el refugio de Urriellu

Iniciado el recorrido a pie en sentido inverso al del montañero hasta Torrecerredo, consiguieron localizarlo a las 12.30 horas, facilitándole comida y bebida para posteriormente trasladarlo a pie hasta el refugio del Urriellu a donde llegaron en torno a las 13.45 horas.

Tras recoger varias pertenencias, tanto los especialistas como el montañero fueron recogidos por el helicóptero de la Guardia Civil y trasladados hasta Pandébano, donde un taxi esperaba al afectado para trasladarlo a localidad de Sotres. El montañero no presentaba lesiones físicas, tan solo signos de agotamiento y deshidratación.