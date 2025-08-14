"Riadona" automovilística en Cangas de Onís en visperas del Aquasella
Masiva afluencia de turistas y visitantes con destino al área de influencia de la comarca de los Picos de Europa
En vísperas del festival Aquasella (El Merediz), cientos de vehículos 'inundan' las calles de la ciudad de Cangas de Onís, desde primeras horas de la mañana y hasta la tarde, por la masiva afluencia de turistas y visitantes con destino al área de influencia de la comarca de los Picos de Europa y pese a que los agentes de la Policía Local están trabajando a destajo en los considerados como puntos 'negros' de la céntrica avenida de Covadonga, principal arteria de la urbe, aunque las caravanas llegan hasta las inmediaciones de la rotonda de Prestín (Parres).
