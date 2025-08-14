San Antoniu, medio siglo de fervor y fiesta veraniega en Villahormes

Cada mes de agosto, Villahormes (Villajormes) vive una de sus jornadas más señaladas del año con la celebración de las fiestas de San Antoniu. Este 2025 ha sido aún más especial, ya que se han cumplido 130 años desde la construcción de su ermita y 50 desde que la festividad se trasladó al verano.

Y es que la fiesta tiene un origen invernal, ya que antiguamente se celebraba el 17 de enero, día de San Antonio de Abad, patrón de los animales, cuya imagen se conserva en la capilla que lleva su nombre. Según la memoria vecinal, en 1975 se decidió cambiar la fecha al periodo estival, igual que ocurrió con otros festejos de la comarca. El motivo, apuntan los vecinos, fue "para celebrarla con mejor clima y más participación".

Aquel primer verano, recuerdan, la organizaron "cuatro gatos". Ramonín "el de Maruja", Ramonín "el de Puri", Luis Valle y su hija Mari Carmen Valle y Juan Gutiérrez, de quien dicen que fue el gran colaborador: "Fue el que prácticamente costeó toda la fiesta entonces, porque salimos a pedir y no recibimos mucho", recuerda Ramón Crespo.

"El primer año no hubo ni víspera. El segundo año ya se hizo el ramu y la hoguera, como se hacía por el invierno", explica Pepe Valle. Con el tiempo, lo que comenzó como una celebración modesta entre vecinos, se ha convertido en un referente festivo veraniego que cuenta con comisión y socios y que atrae a cientos de personas: "Ahora está hasta masificada por la noche", comentan.

El programa festivo comenzó el martes con el reparto del bollu y la botella de vino, una verbena y el traslado y plantación de una hoguera de 32 metros de altura: "Es muy larga, no puede pasar de 33 metros porque entonces no cabría entre las calles y las casas", apunta Valle.

Este miércoles, abrió la jornada una misa solemne cantada por el Coro Manín de Lastres (Llastres) y el Grupo de Gaitas Principado, seguida de la procesión del santo, acompañado por dos ramos de pan, dulce y salado, desde la ermita de San Antoniu, de 1895. El cortejo recorrió las calles para dar paso a la sesión vermú con música en directo: "Vivimos este día con mucha emoción y alegría", señaló Silvia Amieva, vecina de la localidad.

Fin de fiesta con chocolatada

A las 21:00 horas estaba prevista la tradicional Danza Prima desde el Barrio de Arriba hasta el práu de la fiesta, seguida de la verbena, con "Tattoo" y "Cayenna", y el cierre, con la tradicional chocolatada, aunque ya no se elabora como antaño. Hasta 2019, de madrugada, se sacaban las vacas para ordeñarlas allí mismo y utilizar la leche recién obtenida para preparar el chocolate caliente que se repartía entre los asistentes: "Fue la última vez que lo hicimos. Después llegó la pandemia y dos años sin celebración de ningún tipo. Como ahora hay tanta gente y puede pasar cualquier cosa, ya no sacamos las vacas. Lo hacemos por la protección del animal", lamentan desde la comisión.