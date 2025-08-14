La zona de salida del Descenso del Sella, lista para pasar revista
"La zona de Cangas de Onís donde salen las Piraguas luce limpia y bonita", destaca el alcalde, José Manuel González
"Después de la gran Fiesta de las Piraguas, ayer quedó impecable todo el margen derecho y la zona de Cangas de Onís gracias al esfuerzo de los alumnos de la Escuela Taller. Su trabajo, realizado con profesionalidad, eficacia y compromiso, demuestra que el cuidado de nuestro entorno es tarea de todos… y que, con ganas, se logran resultados visibles", escribió en redes sociales el alcalde cangués, José Manuel González Castro, toda vez que, a primeras horas de la tarde de ayer, martes, la zona había quedado en perfecto estado de pasar revisto.
"Gracias por vuestra dedicación y ejemplo. La zona de Cangas de Onís donde salen las Piraguas luce limpia y bonita gracias a vosotros", añadió el regidor popular, muy comprometido, igual que otros alcaldes ribereños, con la Fiesta de las Piraguas de Asturias.
