Alertan del robo de un importante elemento partrimonial en Sales (Colunga): "Se ha perdido una pieza importante y con gran valor histórico"

Una pequeña cruz de piedra, incrustada en un muro, en las inmediaciones de la iglesia nueva de Sales, en el concejo de Colunga, ha desaparecido recientemente sin dejar rastro alguno. Conocida popularmente como "la Cruciquina", la pieza era parte del patrimonio histórico de esta parroquia colunguesa, y un lugar a donde se procesionaba dos veces al año: el día del Corpus Christi y en la festividad de San Antonio.

Omar Pardo, doctor en Historia y uno de los principales estudiosos del patrimonio local, ha confirmado la desaparición de este elemento patrimonial, que se habría producido aproximadamente hace unos veinticinco días: "La cruz estaba perfectamente fijada al muro. Han tenido que usar herramientas para arrancarla", señaló con indignación el denunciante, especialista en historia militar y medieval.

Sendero sin catalogar

El objeto, de origen al menos bajomedieval, formaba parte de un antiguo camino que conectaba el Camino de Santiago de la Costa con el Camino del Interior en Colunga, que avanza por Pernús y La Llera.

El muro del que fue arrancada La Cruciquina. / Omar Pardo

Este sendero, aún visible en muchos tramos, permanece sin catalogar, debido según Pardo, a una "mala gestión" que no priorizó los criterios históricos. De tal manera que la intervención de "personas inexpertas" ha provocado que se hayan dejado al margen del Camino de Santiago antiguos viales, y que el recorrido "oficial" catalogado por el Ayuntamiento no tenga "nada que ver con el original", según denuncia Pardo, que lleva décadas estudiando el patrimonio cultural del concejo colungués.

Falta de vigilancia institucional

El hueco que ha dejado el expolio de la cruz en el muro es el reflejo de un problema mayor a juicio del historiador: la desprotección del patrimonio local y la falta de vigilancia institucional. Pone como ejemplo que, tras contactar con la Guardia Civil y con Patrimonio Cultural del Principado, no ha podido corroborar que se haya presentado denuncia formal alguna: "Es una situación muy grotesca. Se ha perdido una pieza importante y con gran valor histórico", lamenta. Tampoco el Arzobispado de Oviedo ha mostrado hasta el momento interés por la pérdida.

No es la primera cruz procesional que desaparece en Sales. Hace nueve años, la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Yayoi Kawamura revelaba en este periódico que otra cruz procesional, cuya desaparición también denunció Omar Pardo, estaba en una colección privada en Asturias. La historiadora indicó entonces que desconocía cómo la cruz pasó de la antigua iglesia de Sales a manos privadas, aunque exponía que pudo haberse expoliado o bien algún sacerdote pudo haberla vendido en la posguerra.