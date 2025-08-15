El Aquasella arrasa con "buen rollo" y "música a tope": "Es el mejor de España", dicen en el gran campamento

Con el cartel de "completo" en los portales de entradas y abonos y con los altavoces retumbando a todo trapo, Arriondas recibe a unos 80.000 festivaleros que disfrutarán del "techno" del Aquasella hasta este domingo. El festival, que cumple su 28.ª edición, comenzó ayer a partir de las 21.00 horas con el set especial de apertura de Cristian Varela y con la previsión de alargar la primera jornada de festival hasta las 7.00 horas de hoy, viernes.

El Aquasella siempre se ha caracterizado por el "buen rollo" y las amistades que surgen fruto del roce en los escenarios y en el camping. Durante la tarde del jueves muchos festivaleros fueron posicionándose en las parcelas que dividen el enorme campamento que linda con los escenarios para ir dejando sus bártulos. Una retahíla de carpas, tiendas de campaña, sillas y mesas se asentaron casi a orillas del río Sella para formar una ciudad-dormitorio improvisada que, presumiblemente, sólo cumplirá su cometido de día.

Dámaris Esclapez, María Gázquez, Paula Esclapez, Laura Ruiz, Jorge Martínez y Tito Esclapez, de Alicante. / N. B.

Jorge Martínez y su pandilla, procedentes de Alicante, ocupan uno de estos cajetines. Todos están sentados tranquilamente bajo el cobijo de su toldo, costumbre que les viene de lejos de otros festivales. "La experiencia del año pasado fue bestial, tenemos ganas de ver a artistas como Nico Moreno o a Fatima Hajji, pero también queremos descubrir a nuevos artistas". No obstante, no solo vienen por el festival, mañana también aprovecharán para disfrutar de una de las actividades insignia de la zona: el descenso del Sella en piragua. Para venir desde Alicante, han hecho una parada nocturna en Burgos, lo que esperan que les sirva para la jornada maratoniana de música del último día.

El set que empieza durante la noche del sábado acabará el domingo a las 10 de la mañana y, acto seguido, comenzará la sesión dominical sólo una hora más tarde. "Nos iremos antes para descansar un poquito y volver con más fuerzas", explica entusiasmado Martínez. Su amiga María Escalpez recalca por detrás que la música "a tope" no es un impedimento para dormir: "Cuándo estás muerto de cansancio y no puedes más, cierras los ojos y no escuchas nada".

Jorge Guerreiro, Xian Mon, Daniela Escudeiro, Mateo Pita, Enrique Fernández, Marcos Rego, David Álvarez, Joel Polo, Rafa Martínez, Iván Pazos y Simin Prieto, de Lugo. / N. B.

Estas ganas de aguantar hasta el final son contagiosas, y un veterano como el valenciano Toni Montana, que viene por quinta vez, lo sabe bien. "Es el mejor festival de España, por la gente, las amistades, la diversidad y el aire puro". Nada más llegar, Montana y su grupo se han hecho amigos de la cuadrilla que ocupa la parcela de enfrente, unos albaceteños con los que comparten comida y bebida. "Hemos conocido a gente muy buena, como ellos, así que siempre que nos tenemos que ir el último día, me sabe mal", cierra Montana, apoyado sobre Gustavo Martínez, vecino de cajetín.

Ellos han venido en coche. Más viaje ha tenido el grupo lucense de Mateo Pita, Enrique Fernández y Joel Polo, unos doce amigos repartidos entre Ortigueira, Viveiro, Loiba y O Vicedo, que han llegado en tren. Con su cercanía a festivales como el propio Ortigueira o el Resurrection Fest, estos jóvenes ya sabían bien lo que esperar. "Hay que venir preparado para pasarlo bien", le comentan sus amigos a Pita, que viene a Asturias por primera vez. Reconocen que "no se guían mucho por los artistas", y destacan la presencia cercana del río Sella para poder bañarse y montar pequeñas "ravs" improvisadas. El grupo viene desde Lugo en tren, y aunque agradecen llegar por fin a Arriondas, se quejan de que tuvieron "siete horas de viaje".

Benjamín del Rincón, Antonio Ruiz, Rubén del Rincón y Juan Duque, de Ciudad Real. / N. B.

¿Camping o Glamping?

El grupo gallego tiene montado un puñado de las miles de tiendas de campaña apeadas en la zona de camping del Aquasella. De momento comentan al unísono que la localización está genial, pero Joel Polo reconoce que "el domingo esto va a ser un caos". Es por este motivo por el que el grupo ciudarealeño de Benjamín del Rincón ha escogido el "glamping". Esta opción constituye una vía más cómoda para pasar las noches (o los días) del festival, con un edredón, colchón y desayuno propio proporcionado por el Aquasella.

Los amigos manchegos vinieron por primera vez el año pasado para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos, Juan Duque, y tras esa experiencia quieren repetir. Del festival destacan "el ambiente y el buen rollo": "Nos trataron genial, hasta los de seguridad nos saludaban", diagnostica Benjamín del Rincón.