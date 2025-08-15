Cita imprescindible para los amantes de la sidra, este sábado, en Llastres
Seis llagares de reconocido prestigio presentarán sus mejores elaboraciones en el paseo de la iglesia, de 12:30 a 14:30 horas
El Ayuntamiento de Colunga ha organizado para este sábado 16, en el paseo de la Iglesia de Llastres una cita imprescindible para los amantes de la sidra: de 12:30 a 14:30 horas, seis llagares de reconocido prestigio presentarán sus mejores elaboraciones en una jornada para disfrutar del sabor y la tradición asturiana.
Sidra Crespo, Sidra Cabueñes, Sidra Los Gemelos, Sidra Cortina, Sidra Mayador y Sidra Vigón estarán presentes en este nuevo evento sidrero que se une a los que se han ido celebrando en toda la geografía asturiana en torno a las celebraciones conmemorativas del nombramiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado diciembre.
"Un marco incomparable"
El vaso de sidra tendrá un coste de 5 euros, y se venderá en colaboración con la Asociación Atalaya de Llastres con el que el público podrá degustar las distintas sidras de los llagares participantes.
"Este evento es una oportunidad perfecta para saborear la sidra natural escanciada en el momento, conocer matices y aromas únicos y disfrutar de un entorno incomparable como es Llastres, uno de los pueblos más bonitos de España", han destacado desde el Ayuntamiento y la organización.
"Queremos que sea un encuentro para brindar, disfrutar y vivir la experiencia de la sidra asturiana en un marco incomparable", han añadido
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida