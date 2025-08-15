Cita imprescindible para los amantes de la sidra, este sábado, en Llastres

El Ayuntamiento de Colunga ha organizado para este sábado 16, en el paseo de la Iglesia de Llastres una cita imprescindible para los amantes de la sidra: de 12:30 a 14:30 horas, seis llagares de reconocido prestigio presentarán sus mejores elaboraciones en una jornada para disfrutar del sabor y la tradición asturiana.

Sidra Crespo, Sidra Cabueñes, Sidra Los Gemelos, Sidra Cortina, Sidra Mayador y Sidra Vigón estarán presentes en este nuevo evento sidrero que se une a los que se han ido celebrando en toda la geografía asturiana en torno a las celebraciones conmemorativas del nombramiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado diciembre.

Concurso de escanciadores en Colunga. / LNE

"Un marco incomparable"

El vaso de sidra tendrá un coste de 5 euros, y se venderá en colaboración con la Asociación Atalaya de Llastres con el que el público podrá degustar las distintas sidras de los llagares participantes.

"Este evento es una oportunidad perfecta para saborear la sidra natural escanciada en el momento, conocer matices y aromas únicos y disfrutar de un entorno incomparable como es Llastres, uno de los pueblos más bonitos de España", han destacado desde el Ayuntamiento y la organización.

"Queremos que sea un encuentro para brindar, disfrutar y vivir la experiencia de la sidra asturiana en un marco incomparable", han añadido