Concierto de verano en la iglesia de Abamia, en Corao (Cangas de Onís)
Actuó el Grupo de Cámara "Giuseppe Guarneri", fundado a finales del siglo pasado
El "Ensemble Giuseppe Guarneri" protagonizó en la iglesia de Abamia en Corao (Cangas de Onís), el IV Concierto de Verano. Fueron los músicos: Rubén Martínez Bastián (flauta travesera), Martin Martínez (violín) y José Manuel San Emeterio (piano).
El Grupo de Cámara "Giuseppe Guarneri" fue fundado a finales del año 1999 como grupo instrumental (flauta, oboe, violines, viola, violoncello, contrabajo y órgano al que posteriormente se incorpora voz (soprano) dando así lugar a la posibilidad de diversas formaciones que pueden abarcar la interpretación de un amplio repertorio.
Los componentes del grupo de cámara, son miembros de importantes agrupaciones orquestales del Principado de Asturias, como la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de Cámara del Conservatorio de Oviedo, Orquesta del Nalón y de fuera de nuestra región, como la Orquesta Ciudad de León, contando con una sólida formación tanto de intérprete solista como de música de cámara.
Entre sus actuaciones profesionales esta agrupación ha realizado conciertos a lo largo de toda la geografía asturiana (Oviedo, Ribadesella, Grado, Pola de Siero, Gijón, Arriondas..) así como diversas colaboraciones con coros, tanto infantiles como de adultos.
Su repertorio abarca todos los estilos, desde el Barroco hasta el S. XX pasando por obras de jazz, bandas sonoras, villancicos, etcétera, adaptándose a todo tipo de públicos. Ampliando dicho repertorio con las arias de ópera y zarzuela más conocidas puestas en la voz de la soprano.