El llanisco Luis Ángel Ruenes, presidente del Comité Técnico Nacional de Árbitros de la Federación Española de Voleibol

Luis Ángel Ruenes Argüelles, de 47 años de edad, natural de Posada (Llanes), máximo responsable de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias (desde 2020), acaba de ser nombrado presidente del Comité Técnico Nacional de Árbitros (CTNA) de la Real Federación Española de Voleibol, bajo la presidencia de Felipe Pascual Bernáldez. "Para mí es una gran responsabilidad. Le agradezco la confianza al presidente de la Española y sobre todo la ilusión de hacer crecer y mejorar el arbitraje nacional", dijo a LA NUEVA ESPAÑA

Luis Ángel Ruenes es entrenador y árbitro nacional de nivel 3, árbitro nacional de vóley playa de nivel 2 y está fuertemente vinculado con los clubes de la comunidad autónoma, pues, fue fundador del Club Voleibol Ribadesella y director técnico de la AD Playas de Llanes. Además, organizador de varias ediciones de Nacionales de Voleibol y de Vóley-playa, tanto en Ribadesella como en Llanes, así como en otras sedes asturianas, siendo también promotor de pruebas del Circuito Nacional de Vóley-playa en sus diferentes denominaciones.