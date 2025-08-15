La presencia de restos fecales obliga a cerrar al baño la playa de Poo, en Llanes
Sanidad detecta restos de Escherichia coli en el agua
El arenal permanecerá cerrado, al menos, hasta el lunes, cuando se realizarán nuevos análisis
La playa de Poo, en el concejo de Llanes, permanece cerrada al baño desde la tarde de este jueves por la presencia de restos fecales. Inspectores de Sanidad han detectado la presencia de Escherichia coli, una bacteria que forma parte del tracto grastrointestinal de diferentes seres vivos, incluido el ser humano.
El arenal, uno de los más concurridos de la comarca oriental debido a su amplitud y a que es muy seguro, permanecerá cerrado al baño, al menos, hasta el próximo lunes, cuando Sanidad volverá a realizar análisis para determinar si el agua sigue contaminada.
El origen de los vertidos, en una depuradora
Varios usuarios han señalado a este periódico su temor a que, además del agua, esté también contaminada la arena de la playa de Poo, ante la posibilidad de que hayan quedado restos fecales en ella al bajar la marea. Algunas de estas personas han abandonado la playa de Poo y han buscado otras playas en la zona.
Varias fuentes han indicado que los vertidos fecales proceden de un fallo en una depuradora cercana: "No da abasto por la cantidad de gente que hay en la zona". Este periódico ha intentado obtener una explicación del equipo de gobierno, que ha indicado que debe consultarse a la empresa responsable del bombeo y la depuradora, Aqualia. Ha resultado imposible hablar con responsables de la empresa.
