El PSOE propone incluir "la plaza" dominical en el programa Mercados del Paraíso Natural del Principado de Asturias
Los socialistas urgen al equipo de gobierno a que opte a la convocatoria ayudas del Gobierno asturiano
El Grupo Municipal Socialista de Cangas de Onís ha presentado una propuesta en el Ayuntamiento para que el tradicional mercado dominical del concejo, conocido popularmente como "la plaza", sea incluido en la convocatoria de ayudas del programa Mercados del Paraíso Natural, impulsado por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias.
La iniciativa se fundamenta en una reciente resolución publicada en "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la celebración de mercados agroalimentarios que promuevan productos amparados por la marca "Alimentos del Paraíso", venta directa del productor, artesanía alimentaria y circuitos cortos de comercialización.
Fortalecer el medio rural
Esta propuesta forma parte del trabajo del grupo de dinamización local del PSOE de Cangas de Onís, que desarrolla una estrategia integral para fortalecer el medio rural, apoyar a los pequeños productores y fomentar el consumo de proximidad.
"Queremos que nuestro mercado dominical sea reconocido oficialmente como lo que ya es: un espacio de encuentro entre tradición y futuro entre productores locales y ciudadanía. Esta propuesta busca reforzar su papel como motor económico, cultural y social del concejo", ha indicado Vanesa González Díaz, secretaria general del PSOE de Cangas de Onís.
"Oposición responsable"
González ha subrayado que el PSOE apuesta "por un modelo de desarrollo sostenible, que ponga en valor lo nuestro, que cree oportunidades y que conecte el territorio con las políticas públicas de apoyo al sector agroalimentario asturiano".
Esta propuesta es una más de las que presentan los socialistas en línea "con la oposición responsable que llevamos a cabo, con propuestas concretas y útiles para la ciudadanía", ha agregado la máxima responsable del PSOE en el concejo. Además, ha remarcado que Cangas de Onís es "lo primero", y que cada iniciativa que presentan busca "mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, dinamizar el concejo y proyectarlo hacia el futuro".
La propuesta ha sido registrada con el objetivo de que el Ayuntamiento formalice la candidatura en los plazos establecidos por la convocatoria.
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida