El PSOE propone incluir "la plaza" dominical en el programa Mercados del Paraíso Natural del Principado de Asturias

El Grupo Municipal Socialista de Cangas de Onís ha presentado una propuesta en el Ayuntamiento para que el tradicional mercado dominical del concejo, conocido popularmente como "la plaza", sea incluido en la convocatoria de ayudas del programa Mercados del Paraíso Natural, impulsado por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias.

La iniciativa se fundamenta en una reciente resolución publicada en "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la celebración de mercados agroalimentarios que promuevan productos amparados por la marca "Alimentos del Paraíso", venta directa del productor, artesanía alimentaria y circuitos cortos de comercialización.

Fortalecer el medio rural

Esta propuesta forma parte del trabajo del grupo de dinamización local del PSOE de Cangas de Onís, que desarrolla una estrategia integral para fortalecer el medio rural, apoyar a los pequeños productores y fomentar el consumo de proximidad.

"Queremos que nuestro mercado dominical sea reconocido oficialmente como lo que ya es: un espacio de encuentro entre tradición y futuro entre productores locales y ciudadanía. Esta propuesta busca reforzar su papel como motor económico, cultural y social del concejo", ha indicado Vanesa González Díaz, secretaria general del PSOE de Cangas de Onís.

"Oposición responsable"

González ha subrayado que el PSOE apuesta "por un modelo de desarrollo sostenible, que ponga en valor lo nuestro, que cree oportunidades y que conecte el territorio con las políticas públicas de apoyo al sector agroalimentario asturiano".

Esta propuesta es una más de las que presentan los socialistas en línea "con la oposición responsable que llevamos a cabo, con propuestas concretas y útiles para la ciudadanía", ha agregado la máxima responsable del PSOE en el concejo. Además, ha remarcado que Cangas de Onís es "lo primero", y que cada iniciativa que presentan busca "mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, dinamizar el concejo y proyectarlo hacia el futuro".

La propuesta ha sido registrada con el objetivo de que el Ayuntamiento formalice la candidatura en los plazos establecidos por la convocatoria.