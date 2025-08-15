Puertas de Cabrales, un pueblo de cine: estas son las proyecciones y las actuaciones musicales previstas para el fin de semana

La localidad de Puertas, en Cabrales, es sede este fin de semana del Puertas Film Fest, muestra de cine de autor y actividades artísticas musicales y audiovisuales contemporáneas. La inauguración oficial fue este jueves, jornada en la que también se pudo disfrutar del podcast "La Claqueta", del concierto de Susana Gudín "A ojos cerrados" y de la proyección de "Riveras Returns", de Masakazu Kaneko.

Viernes

La jornada de este viernes incluye (12.00 horas) un taller de cabezudos, el encuentro entre cineastas "Abriendo puertas al cine", y las proyecciones (18.00 horas) de "Luna", de Pablo Casanueva, y "Un volcán habitado", de David Pantaleón y José Víctor Fuentes; así como (22.00 horas) de "La Marsella de los borrachos", de Pablo Gil Rituerto. Hay asimismo (también a las 22.00 horas) una intervención musical y un coloquio, con "L-R".

Sábado

Para este sábado se ha programado la proyección de cinco cortos por la mañana (12.00 horas): "Agonía", de Eulalia Ramón; "Broken Wings", de Jorik Dozy y Sil Van Der Woerd; "Solo Kim", de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero; "Lo que no se ve", de María Algora y Mikel Bustamante; y "Discordia", de Álvaro Amate.

La sesión de tarde (18.00 horas) incluirá la proyección de "Vermiglio", de Maura Delpero, y una intervención sonora de Ainara LeGardón (20.15 horas). Por la noche (22.00 horas), música con Delia Gutiérrez y la proyección de "Gloria", de Margherita Vicario.

Domingo

Habrá más cine este domingo. Por la mañana (12.00 horas), "Flow", de Gints Zilbalodis. Por la tarde (18.00 horas), "Sorda", de Eva Libertad, y el espectáculo narrativo-musical (20.15 horas), "Alain Romans, un músico de película", con "Hulot Band". Por la noche (22.00 horas) se proyectará "Las vacaciones del sr. Hulot", de Jacques Tati, e intervendrá nuevamente "Hulot Band".