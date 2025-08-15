Ribadesella y Cultura se conjuran para reforzar la seguridad en la Cuevona

El Ayuntamiento de Ribadesella y la Consejería de Cultura trabajan de forma coordinada para poner fin a los actos vandálicos que han afectado a la Cuevona de Ardines y que mantienen este enclave cerrado al público desde hace meses. Las autoridades locales reconocen que es un problema "complejo", que impide garantizar la seguridad en este enclave, Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2008. Los incidentes se han producido en más de una ocasión, y uno de los principales focos de preocupación es la zona elevada que se encuentra sobre la entrada de la cavidad. Los vándalos acceden hasta ese punto y lanzan piedras hacia la escalinata, compuesta por 300 escalones, lo que ha provocado daños materiales.

"Cruzan la cueva del Tenis, acceden a la parte superior de la entrada de la Cuevona y lanzan las piedras. Hay destrozos y, sobre todo, no hay seguridad", explica la concejala de Cultura, María José Bode. Los primeros daños fueron detectados por los guías de la cueva de Tito Bustillo a finales de enero.

"Hacen botellón"

Tras conocer el asunto, el Ayuntamiento reparó la puerta metálica que bloquea el paso, pero volvió a ser forzada. El concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso, visitó recientemente la zona junto a un técnico de la Consejería y uno de los guías: "El asunto es que ahí va gente a hacer botellón y debe estar de moda tirar piedras. Se ve claramente el hueco donde las cogen y las tiran a la escalera", lamenta.

Ante esta reiteración de ataques, el Consistorio y la Consejería estudian una batería de medidas para reforzar la seguridad en la zona. Entre las propuestas se incluyen la instalación de una valla de alambres que impida superar el muro de acceso, la colocación de carteles que especifiquen la prohibición del paso en puntos estratégicos y la instalación de una cámara de videovigilancia. También se planteó en su momento colocar una valla de retención, aunque a la vista del presupuesto municipal era inviable.

Traslado del Festival de música de cámara

Además del cierre al público y la imposibilidad de realizar visitas, los actos vandálicos han obligado a trasladar los conciertos del Festival de Música Clásica de Ribadesella, que tradicionalmente se celebran en este entorno natural a la iglesia de San Salvador de Moru, en Nocéu.

El XVII Festival Internacional de música de cámara, comienza este viernes, a las 20.00 horas, con el concierto "Del Danubio al Volga: paisajes gitanos en la canción centroeuropea, con Marina Pardo (contralto) y Sergio Martínez Zangróniz (piano), que interpretarán obras de Spohr, Schumann, Liszt, Brahms, Tchaikovski, Dvorák, Wolf y Busoni.

Este sábado, también a las 20.00 horas, llegará a Dmitri Makhtin (violín), Vladimir Atapin (violonchelo) y Plamena Mangova (piano), que interpretarán obras de Beethoven y Brahms.