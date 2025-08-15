Walter Bouzán y Bertín Llera vuelven a ganar una semana después del Sella
Los riosellanos se imponen en el LIX Descenso Internacional del Carrión (Palencia)
Los vencedores absolutos del 87.º Descenso Internacional del Sella, los riosellanos Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella) resultaron ganadores, en K-2, de la 59ª edición del Descenso Internacional del Carrión, disputado en la tarde de hoy, jueves, 14 de agosto, en aguas de Velilla del Río Carrión (Palencia).
En la modalidad de K-1 ganó el cangués Alberto Plaza Sagredo (SCD Ribadesella), seguido de Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos de Pravia). Por clubes se impuso Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas, siendo el segundo puesto para el Piragüismo El Sella de Ribadesella.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro