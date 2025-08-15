Walter Bouzán y Bertín Llera vuelven a ganar una semana después del Sella

Los riosellanos se imponen en el LIX Descenso Internacional del Carrión (Palencia)

La prueba palentina.

La prueba palentina. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Los vencedores absolutos del 87.º Descenso Internacional del Sella, los riosellanos Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella) resultaron ganadores, en K-2, de la 59ª edición del Descenso Internacional del Carrión, disputado en la tarde de hoy, jueves, 14 de agosto, en aguas de Velilla del Río Carrión (Palencia).

En la modalidad de K-1 ganó el cangués Alberto Plaza Sagredo (SCD Ribadesella), seguido de Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos de Pravia). Por clubes se impuso Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas, siendo el segundo puesto para el Piragüismo El Sella de Ribadesella.

