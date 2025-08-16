El Aquasella derrota al calor, lleno absoluto en el segundo día del festival

El Aquasella llega al punto álgido de su programación este sábado, tras cerrar la jornada de ayer por todo lo alto. El segundo día de festival firmó un lleno total de nuevo, y se encargó de mantener el techno atronador sonando en Arriondas desde las 19.00 horas del viernes hasta las 9.00 horas del sábado. Una noche entera de música que no sucumbió ante el calor extremo que asoló a Asturias durante el día de ayer.

La orilla del río Sella se convirtió en el salvavidas que alivió a las decenas de miles de personas mientras esperaban a que el sol cayera y diera comienzo la música del segundo día de festival.

La alineación de artistas concentraba a voces internacionales y nacionales, que se repartieron por los tres escenarios: el Open Air, El Bosque y la Carpa La Real. Los nombres propios de la noche estuvieron en el Escenario Open Air, con Nico Moreno, Pawlowski o Fátima Hajji, que se encargó del cierre del emplazamiento.

En la Carpa los presentes pudieron vivir de uno de los sets más especiales de todo el festival, con los evento de 20 aniversario de unos veteranos del Aquasella como Ben Sims o DJ Pepo. Además, también hubo hueco para varios espectáculos B2B que dinamizaron los conciertos, como Freddy K B2B The Lady Machine o Ellen Allien B2B Tensal. Por su parte, algunos como Rebels o el español Paco Osuna hicieron botar al espacio de El Bosque.

Para hoy, arranca el último día completo de festival, ya que los conciertos del domingo acabarán a las 5 de la tarde, cuya programación comenzará con Valerie Santos en la carpa La Real, y seguirá hasta las 10.00 horas del domingo.

Durante esta jornada, los artistas abanderados serán Jeff Mills, Funk Assault, Héctor Oaks, Óscar Mulero o Indira Paganotto; en el escenario Open Air destacan, Cuartero, Dennis Cruz, Dave Lee FKA Joey Negro; y en la Carpa La Real, Barbara Lago, Oguz, Skryption o Dexphase.

Además, uno de los nombres propios en la jornada de hoy será Héctor Llamazares, Dj asturiano, que comenzará a pinchar en el escenario Open Air a partir de las 7.00 horas para celebrar su quince aniversario con la cita del Aquasella.