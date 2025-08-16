Detenidas dos personas pilladas traficando con droga in fraganti en Arriondas

La Guardia Civil de Asturias en colaboración con la Policía Local de Parres ha procedido a la detención de dos personas como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.

Venta al menudeo

Las investigaciones comenzaron a finales del año pasado, cuando la Guardia Civil de la localidad de Arriondas tuvo conocimiento de la existencia de un vecino de Infiesto (Piloña) que podría estar realizando ventas de droga al menudeo en la capital parraguesa.

Tanto los agentes de la Guardia Civil como de la Policía Local manejaban informaciones acerca de la existencia de dicha actividad, por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento del citado vecino. En el mismo, se pudo constatar que su modo de operar era el de desplazarse en un vehículo de su propiedad hasta Arriondas, donde trabajaba, y donde se encargaba de distribuir la droga.

Cambio en el modo de distribución

En el mes de diciembre, la actividad laboral en la localidad se interrumpió, pero no así su actividad delictiva, que cambió su modo de distribución. A partir de ese momento, el modo de operar era traer la droga hasta Arriondas, y una vez allí, se la vendía al segundo detenido, siendo este último el que ya se encargaba de venderla al por menor.

El pasado día 5, se estableció un dispositivo de actuación, con la participación de Guardia Civil y Policía Local, que permitió la detención de ambas personas, sorprendidas in fraganti cuando realizaban una transacción o "pase" de droga.