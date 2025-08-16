Fiestas de La Asunción en Priede y Samalea, en Piloña

Las localidades de Priede y Samalea, en el concejo de Piloña, celebraron ayer en día grande de las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción. Hubo alborada con gaita y tambor, misa, procesión, sesión vermú, subasta del ramu, parrillada, teatro, mariachis y romería. Hoy habrá campeonato de tute a partir de las 18.30 horas.