Los niños, protagonistas de la procesión de La Velilla en Meluerda (Ribadesella)
Los pequeños portan a hombros la imagen de la Virgen local en la procesión por unos parajes espectaculares
La procesión de Nuestra Señora de la Asunción, La Velilla, en Meluerda (Ribadesella), es especial. Lo es por los espectaculares parajes por los que discurre, dominados por el verde y la vegetación, y también porque son niños los que portan a hombros la imagen de la Virgen local. Ayer, día grande de las fiestas, además de procesión, hubo misa, sesión vermú, subasta del ramu y verbena.
Las celebraciones continúan hoy, sábado, con juegos infantiles por la tarde, y a continuación reparto del bollu, parrillada popular, verbena y, en la medianoche, fuegos artificiales.
