Los niños, protagonistas de la procesión de La Velilla en Meluerda (Ribadesella)

Los pequeños portan a hombros la imagen de la Virgen local en la procesión por unos parajes espectaculares

Fiesta de La Velilla en Meluerda (Ribadesella)

Fiesta de La Velilla en Meluerda (Ribadesella)

Fiesta de La Velilla en Meluerda (Ribadesella) / C. L. M.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

La procesión de Nuestra Señora de la Asunción, La Velilla, en Meluerda (Ribadesella), es especial. Lo es por los espectaculares parajes por los que discurre, dominados por el verde y la vegetación, y también porque son niños los que portan a hombros la imagen de la Virgen local. Ayer, día grande de las fiestas, además de procesión, hubo misa, sesión vermú, subasta del ramu y verbena.

La procesión de La Velilla, en Meluerda.

La procesión de La Velilla, en Meluerda. / C. L. M.

La procesión de La Velilla.

La procesión de La Velilla. / C. L. M.

Procesión en Meluerda.

Procesión en Meluerda. / C. L. M.

Las celebraciones continúan hoy, sábado, con juegos infantiles por la tarde, y a continuación reparto del bollu, parrillada popular, verbena y, en la medianoche, fuegos artificiales.

